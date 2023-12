donderdag 7 december 2023 om 08:52

Nederlandse crossers vallen op bij Mathieu van der Poel: “Baloise Trek Lions in breedte heel goed”

Nederland leunde in het veldrijden jarenlang alleen op Mathieu van der Poel en Lars van der Haar, maar dit jaar hebben ook Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar aangetoond grote klassementscrossen te kunnen winnen. “Of daar een reden voor is, weet ik niet”, zegt Van der Poel bij Sporza. “Ze zitten in dezelfde ploeg, dus die ploeg heeft iets goed gedaan.”

Daarmee deelt de wereldkampioen een compliment uit aan Baloise Trek Lions, het team van Sven Nys. “Vooral de Nederlanders van de Baloise Trek Lions vallen op in de breedte”, aldus Van der Poel. “Die ploeg is in de breedte heel goed. Bij Thibau Nys zag je dat ook aan het begin van het seizoen. Die hebben een goede aanpak.”

“Je ziet ook bij Pauwels Sauzen-Bingoal dat ze er staan op de grote afspraken”, gaat hij verder over de mannen van Jurgen Mettepenningen. “En wat Eli Iserbyt doet is mooi, die rijdt alles en klaagt niet over iets. Dat vind ik de moeite waard om te vermelden.”

Het eerste deel van de crosswinter heeft Van der Poel niet volledig gevolgd. “Meestal waren het fragmenten, omdat ik vaak onderweg was op de fiets, maar ik heb het wel een beetje gevolgd. Het is wel een mooi seizoen met veel verschillende winnaars. Dat is aangenaam om naar te kijken, want je weet niet wat je kan verwachten.”

Vanaf deze week gaat daar mogelijk verandering in komen, want dan komt elke week een van ‘de Grote Drie’ terug in het veld. Wout van Aert start op 9 december voor het eerst in Essen, Tom Pidcock een week later (16 december) in Herentals en Mathieu van der Poel weer een week later (22 december) in Mol.