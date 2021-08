Stem nu op de Wielrenners van de maand juli

Verkiezing

Juli was met de Tour de France en de Olympische Spelen een volle wielermaand. Er valt weer genoeg te kiezen. WielerFlits organiseert samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn renners, rensters en talenten genomineerd voor hun sportieve prestaties. Wie worden de wielrenners van de maand juli?

De stembussen zijn een week geopend, tot maandag 9 augustus 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich automatisch voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden wielrenner van de maand

Tom Dumoulin (30, wegwielrennen)

Om juli compleet te maken als maand van de comebacks roerde ook Tom Dumoulin zich weer. De enige Nederlandse Girowinnaar ooit was al op de weg terug na zijn nationale tijdrijtitel en had de Olympische Spelen als ultiem doel gesteld. In de wegwedstrijd deed hij het rustig aan. Hij reed de koers wel uit, maar was nog niet tevreden.

De tijdrit was wel aan Dumoulin besteed. De Limburger wilde er minimaal zijn zilveren medaille uit Rio de Janeiro evenaren. Het lukte de renner van Jumbo-Visma zowaar om zich weer te meten met de wereldtop. Hij was zelfs even de snelste bij de tussenpunten en moest uiteindelijk alleen ploeggenoot Primož Roglič voor zich dulden. Rohan Dennis en Stefan Küng kwamen nog dichtbij, maar konden niet voorkomen dat de voormalig wereldkampioen tijdrijden met de zilveren medaille naar huis ging.

Pascal Eenkhoorn (24, wegwielrennen)

Bij Jumbo-Visma sprong Pascal Eenkhoorn er bovenuit afgelopen maand. De 24-jarige coureur uit Genemuiden wist vijfde te worden in de heuveletappe van de Tour de Wallonie, waardoor hij ook een vijfde plaats in het eindklassement eruit sleepte. Daarmee was hij de beste Nederlander in de eindstand. Die goede vorm trok hij op de laatste dag van de maand door met winst in de Heistse Pijl. Na een attractieve koers wist hij met zijn goede sprint Yves Lampaert en Jonas Rickaert te verslaan.

Dylan Groenewegen (28, wegwielrennen)

Na bijna een jaar zonder zeges was Dylan Groenewegen bijna vergeten wat winnen was. De onfortuinlijke Amsterdammer zat een schorsing uit na de val van Fabio Jakobsen die hij veroorzaakt had en haalde daarna nog niet zijn oude niveau. In Wallonië kon de sprinter van Jumbo-Visma eindelijk weer de handen in de lucht steken.

Na een perfecte lead-out klopte Groenewegen in de eerste etappe topsprinters als Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Giacomo Nizzolo. Drie dagen later herhaalde hij dit kunstje en leek daarmee te bevestigen terug te zijn aan de wereldtop. Dankzij de twee etappezeges ging ook de trui van het puntenklassement mee naar huis.

Fabio Jakobsen (24, wegwielrennen)

De Tour de Wallonie was niet alleen het decor van de terugkeer van Groenewegen. Ook diens aartsrivaal Fabio Jakobsen betrad voor het eerst sinds zijn dramatische val weer de hoogste trede van het podium. De sprinter uit Heukelum lachte zijn nieuwe tanden bloot na het kloppen van Fernando Gaviria op het circuit van Zolder.

Maar Jakobsen hield het niet bij één ritzege. Ook de slotetappe naar Quaregnon viel hem ten prooi. De 24-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step is terug van weggeweest en heeft zijn nominatie dubbel en dwars verdiend.

Wilco Kelderman (30, wegwielrennen)

Hoewel het algemeen klassement eigenlijk al in de eerste week in een plooi lag, was er één man die de Nederlandse verwachting op een topklassering nog hoop inboezemde. Wilco Kelderman stond lange tijd in de top van het klassement, zelfs met zicht op een podiumplek. In de bergen kon de renner uit Amersfoort steevast met de besten mee.

Met alleen de laatste tijdrit nog voor de boeg, mochten de Nederlandse fans nog altijd hopen op een vierde plaats. Kelderman kwam uiteindelijk maar een handvol seconden te kort op Ben O’Connor en sloot de Tour af op een knappe vijfde plek. Genoeg voor een nominatie voor de renner van BORA-hansgrohe.

Niek Kimmann (25, BMX)

Niets kon hem in Tokio tegenhouden. Zelfs een botsing met een official weerhield hem niet van het behalen van een gouden medaille op de Olympische Spelen. De laatste week van juli was als een rollercoaster voor de BMX’er. Kimmann liep een paar dagen voor zijn goudenrace een scheurtje op in zijn knie na een harde aanvaring op training met een jurylid die plotseling de baan overstak. Kimmann is de eerste Nederlandse BMX’er die een gouden medaille behaalt op de Olympische Spelen. Een historische prestatie dus.

Bauke Mollema (34, wegwielrennen)

Bauke Mollema is bezig aan een sterk jaar. Dat liet de 30-jarige Groninger andermaal zien tijdens de Ronde van Frankrijk. Mollema was niet afgereisd met klassementsambities, maar had zijn zinnen gezet op een etappeoverwinning. In de veertiende etappe zat Mollema mee in de kopgroep van de dag. Met nog veertig kilometer te gaan, plaatste de renner van Trek-Segafredo zijn beslissende aanval. Al mollemalend ging het naar de finish in Quillan, waar hij iets meer dan een minuut overhield op zijn achtervolgers.

Als man in vorm was Mollema ook de aangewezen kopman bij de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen. In de 234 kilometer lange rit naar de Fuji Speedway kon de Groninger lang met de besten mee. In het achtervolgende groepje achter goudenmedaillewinnaar Richard Carapaz sprintte de Nederlander naar een knappe vierde plek. Een week later was een tiende plaats voor hem weggelegd in de Clásica San Sebastián.

Wout Poels (33, wegwielrennen)

De editie van 2021 was qua klassementen niet de spannendste Tour. De gele, witte en groene trui waren al lang voor Parijs verdeeld. Het enige klassement dat nog open lag, was dat van de bergpunten. De felbegeerde bolletjestrui werd het doel van Wout Poels, nadat de Limburger hem van ploeggenoot Matej Mohorič overnam in de achtste etappe.

Het werd een felle strijd met Nairo Quintana en Michael Woods, waar Wout van Aert zich ook nog mee bemoeide. In de laatste bergrit mocht Poels de bollentrui dragen. De renner van Bahrain Victorious streed voor iedere punt, maar kwam uiteindelijk negentien punten te kort op veelvraat Tadej Pogačar, die op de slotklim het leeuwendeel van de punten pakte.

Milan Vader (25, mountainbike)

Na de olympische mountainbikewedstrijd ging het vooral over de opmerkelijke val van Mathieu van der Poel. Het incident met het plankje overschaduwde de sterke wedstrijd van Milan Vader. De 25-jarige Zeeuw had vijf jaar lang maar één doel: vlammen op de Olympische Spelen. En dat deed hij! Een medaille, waar hij op hoopte, zat er niet in, maar met een tiende plek liet hij wel zien een man te zijn om rekening mee te houden.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Anna van der Breggen (31, wegwielrennen)

Anna van der Breggen is bezig een laatste topjaar aan haar carrière toe te voegen. De 31-jarige regerend wereldkampioene was dominant in de Giro Donne. In Italië won de Zwolse twee ritten en ging ze er met de eindoverwinning vandoor. Bovendien mocht ze ook de trui van het puntenklassement aantrekken.

Vervolgens trok de renster van SD Worx naar Japan om te strijden voor een medaille. Van der Breggen had al een gouden plak uit Rio op zak en wilde die prestatie graag herhalen. Door slechte samenwerking kwam het in de wegwedstrijd niet tot een topprestatie, maar in de tijdrit reed ze naar een bronzen medaille. De alleswinnares had op meer gehoopt, maar gaat in ieder geval niet met lege handen naar huis.

Merel Smulders (23, BMX)

Na een deceptie voor zus Laura stuntte Merel Smulders op de Olympisch Spelen door een bronzen medaille te behalen bij het BMX’en. Merel trad daarmee in de voetsporen van haar zus Laura, die in de halve finales hard ten val kwam en daardoor uit het toernooi lag. Als toeschouwer zag ze hoe het olympisch brons net als in 2012 (Londen) naar de familie Smulders ging.

De jongere Merel Smulders wist bij haar olympisch debuut maar net de BMX-finale te bereiken, nadat de Amerikaanse wereldkampioene Alise Willoughby twee keer ten val kwam in de halve finales.

Anne Terpstra (30, mountainbike)

Anne Terpstra was het voorbije jaar ontzettend constant in het mountainbiken. Daardoor klom ze in juni op tot de derde plaats op de UCI Ranking, achter de dit seizoen ongenaakbare Loana Lecomte en grootheid Pauline Ferrand-Prevot. Na een opgave in de Wereldbeker van Les Gets begin juli, zakte ze drie plekken.

Terpstra geldt als een van de meest technisch vaardigste dames in het veld en dat bleek tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Na een ietwat ingetogen start reed ze daarna een heel vlakke race, met een vijfde plek als gevolgd. Helaas net buiten de medailles, maar wel goed voor een nominatie.

Annemiek van Vleuten (38, wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten reed in juli geen koersen tot de Olympische Spelen, waar ze haar vizier op de wegrit en tijdrit had gericht. In Japan was Nederland de favorietenrol toegedaan, waar de rensters moeilijk mee over weg konden. De samenwerking binnen de ploeg verliep verre van vlekkeloos en leidde er toe dat de Oostenrijke Anna Kiesenhofer er met de gouden medaille vandoor ging.

Van Vleuten kwam nog wel juichend als tweede over de streep, omdat ze niet wist dat de vroege vluchtster vooruit was gebleven. Drie dagen later revancheerde ze zich door in de tijdrit de beste tijd te noteren. Ze reed de concurrentie bijna allemaal op een minuut met een gemiddelde van 43,8 kilometer per uur. Zo kreeg de 38-jarige renster uit Vleuten toch nog haar gouden medaille omgehangen. Als klap op de vuurpijl won ze, met jetlag, ook nog Clásica San Sebastián.

Marianne Vos (34, wegwielrennen)

Marianne Vos reisde in juli af naar Italië voor de Giro Donne, de ronde die ze in het verleden al drie keer won. De renster van Jumbo-Visma won de derde etappe naar Ovada en een paar dagen later was ze ook de beste in Puegnago Del Garda. Die overwinning betekende de dertigste etappezege in de Giro uit haar wielerloopbaan, een absoluut record. Het leverde haar kudo’s op van onder anderen Cavendish, die haar the greatest of all time noemde.

Ook op de Olympische Spelen was Vos prominent aanwezig. Mede door een ongelukkige tactiek kwam het niet tot een medaille, maar haar vijfde plaats is op zijn minst verdienstelijk te noemen. Al met al was juli een succesvolle maand voor de renster uit Den Bosch, goed voor een nominatie voor wielrenster van de maand.

Lorena Wiebes (22, wegwielrennen)

Lorena Wiebes is in 2021 dominant in de sprint. Ook in juli etaleerde de Mijdrechtse weer haar klasse, dit keer op de Italiaanse wegen. Tussen de zeges van Vos en Van der Breggen sprintte ze in de vijfde etappe naar de winst. Ook in de achtste rit naar Moregliano was de rappe renster van DSM de snelste in de sprint. Wiebes was een maatje te groot voor Emma Norsgaard en Maria Sperotto. Deze twee zeges leverden haar een nominatie voor wielrenster van de maand op.

Genomineerden Talent van de maand

Daan Hoeks (21, wegwielrennen)

Daan Hoeks wist in juli namens WPGA de derde etappe van de Tour des Deux-Sèvres met aankomst in Bressuire te winnen. In de Franse nationale elitekoers was hij de Canadees Raphael Parisella nipt te snel af. Er moest een fotofinish aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen, maar daaruit bleek Hoeks als eerste over de lijn te komen.

Door punten te sprokkelen onderweg schreef de 21-jarige renner uit Amstelveen ook het bergklassement op zijn naam. Deze prestaties waren genoeg voor een nominatie van de talentvolle Noord-Hollander.

Mischa Bredewold (21, wegwielrennen)

Mischa Bredewold kon in juli haar eerste professionele zege op haar palmares zetten. De 21-jarige renster is bezig aan haar eerste jaar als prof bij Parkhotel Valkenburg. Na de proloog van de Baloise Ladies Tour door de straten van Utrecht, trok ze met het peloton naar Eeklo.

In de officiële eerste etappe koos Bredewold de aanval en kreeg twee rensters met zich mee. Na 117 kilometer was ze haar medevluchtsters de baas en mocht bovendien het leiderstricot aantrekken. In de tijdrit rond Knokke Heist verloor ze de leiding, maar besloot de Baloise Tour nog op een knappe vierde plek in de eindklassering.

Lonneke Uneken (21, wegwielrennen)

Lonneke Uneken is bezig aan een sterk jaar bij SD Worx. De 21-jarige renster leerde in 2021 wat winnen is en dat smaakt naar meer. In de Baloise Ladies Tour luidde de renster uit Winschoten haar doorbraak in met de winst van de slotetappe.

In de etappe van 121 kilometer van en naar Zulte, kwam het aan op een massasprint. Uneken toonde zich de sterkste en legde Rachele Babrieri en Barbara Guarischi erop. Door een korte klassering in de eerste etappe, won ze bovendien het puntenklassement.

Charlotte Kool (22, wegwielrennen)

Charlotte Kool beleefde ook een mooie julimaand. De 22-jarige renster uit het Gooi boekte haar eerste overwinning in dienst van NXTG Racing. Net als Uneken en Bredewold deed ze dat in de Baloise Ladies Tour, een 2.1 koers door Nederland en België.

De tweede rit in de Baloise Tour was opgedeeld in twee delen: 84 kilometer aan vlak terrein van Cadzand naar Knokke Heist en in de middag een tijdrit. Kool eiste de overwinning in het eerste deel op, door in de massasprint iedereen te snel af te zijn. Ze reed zich zo in de kijker van WielerFlits en werd genomineerd als talent van de maand.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Taco van der Hoorn

Juni: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

April: Demi Vollering

Mei: Lucinda Brand

Juni: Demi Vollering

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken

April: Chris van Dijk

Mei: Marijn van den Berg

Juni: Tim van Dijke