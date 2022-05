Simon Yates is het met Mathieu van der Poel eens: “Ewan lossen is moeilijk”

Simon Yates is een van de topfavorieten voor de winst in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De Brit van BikeExchange-Jayco gaf op de persconferentie ook zijn mening over de finish van de eerste etappe. “Van der Poel heeft gelijk als hij zegt dat het lastig gaat zijn om de snelle jongens overboord te kieperen.”

De finish van de laatste etappe ligt namelijk op een heuvel in Visegrád, waar de weg over 5,5 kilometer aan 4,2% zal gaan oplopen. Het steilste gedeelte van de slotklim is op anderhalve kilometer voor de finish en loopt aan 8% omhoog. “Op papier ziet het er niet moeilijk uit, maar uitdagend. Nadat we de rit woensdag verkend hebben, denk ik dat we een erg snelle finale krijgen. Zeker op een eerste dag van een grote ronde”, aldus Yates.

“Ik denk dat Mathieu van der Poel gelijk heeft als hij zegt dat het lastig gaat zijn om de snelle jongens overboord te kieperen. Zeker Caleb Ewan, hij kan deze licht oplopende aankomsten erg goed aan. Maar ook voor Van der Poel zelf is het ook een goede finish.” Ewan gaf zelf ook aan dat de finish minder zwaar is dan hij aanvankelijk dacht, al ziet hij de pure sprinters wel niet overleven.