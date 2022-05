Eerlijke Caleb Ewan: “Nee, ik ga deze Giro niet uitrijden”

Interview

Naast Mathieu van der Poel is ook Caleb Ewan een van de belangrijke namen die vandaag een gooi naar de eerste roze trui in deze Ronde van Italië doet. De Australiër hinkt op twee gedachten. “Die laatste vijf kilometer zijn makkelijker dan ik dacht, maar voor een sprinter blijft het moeilijk om te overleven.” Ewan gaf overigens aan de Giro niet te zullen uitrijden.

Een jaar geleden kreeg Caleb Ewan de wind van voor omdat hij de Giro vroegtijdig verliet. Kniepijn dwong de snelle man van Lotto Soudal al in de achtste etappe tot een opgave. De Australiër, op dat moment in het leidersshirt van het puntenklassement, zou de blessure geveinsd hebben en bewust de Giro verlaten hebben na één ritzege.

Flauwekul overigens. Ewan was wel degelijk zinnens Italië vroegtijdig te verlaten, maar niet na een week, wel na twee weken. Alleen de knie besliste er anders over. En dit jaar is Ewan opnieuw niet van plan de Giro uit te rijden en daar is hij deze keer van meet af aan duidelijk over.

Sowieso geen laatste week

“De Giro helemaal uitrijden kan niet als je begin juli ook in topvorm aan de start van de Tour de France wil staan”, vertelde Ewan gisteren op de persconferentie. “Wanneer ik Italië verlaat? Ik heb er geen exacte datum opgeplakt, maar sowieso voor het ingaan van de zware laatste week. Daarin moet je anders te diep in je reserves gaan tasten. Zodra ik voel dat ik wat minder word, stap ik eruit.”

Vorig jaar wilde Ewan etappes winnen in de drie grote rondes. Dat zou ook dit jaar een doel kunnen zijn, al pint hij zich daar voorlopig niet op vast. “Laten we beginnen met Giro en Tour. Stel dat ik in beide een etappe kan winnen, bekijken we of ook de Vuelta kan passen in mijn programma”, doelt de Australische spurtbom op zijn ambitie om het ook goed te doen op het WK in eigen land.

Maar eerst de Giro dus, te beginnen met de etappe van vandaag. Ewan verkende de finale en stelde vast dat de slotklim iets minder zwaar is dan hij oorspronkelijk dacht. “Makkelijker dan verwacht, maar nog steeds moeilijk”, hinkt hij op twee gedachten. “Pure sprinters gaan het volgens mij niet redden, maar iemand die – zoals ik – goed een helling over kan, heeft misschien wel een kans.”

Van der Poel

“Ik heb in elk geval niets te verliezen en ik begin goed voorbereid aan deze Giro. Misschien niet in mijn beste vorm ooit, maar de conditie is wel in orde. Na mijn pechvol voorjaar (Ewan miste onder meer Milaan-San Remo door ziekte, red) kende ik een goede opbouw en onderweg kon ik nog twee etappes winnen in Turkije.”

Ewan tipt overigens Mathieu van der Poel als potentiële kandidaat op eindwinst van het puntenklassement. “Zoveel kansen op massasprints zie ik niet. Terwijl Van der Poel in meerdere etappes een pak punten kan scoren.”