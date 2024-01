dinsdag 16 januari 2024 om 09:27

Ryan Kamp hoopvol over toekomst en ambitieus voor WK: “Maak op een goede dag kans op het podium”

Interview Ryan Kamp heeft een paar woelige weken achter de rug. De Nederlandse crosser moest weg bij Pauwels Sauzen-Bingoal en vond nergens anders onderdak, maar de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft boden uiteindelijk uitkomst. Hij rijdt momenteel als eenmansploeg en heeft goede hoop voor de toekomst. Dat laatste zei hij na het NK in Hoogeveen tegen WielerFlits.

“Er is een heel mooie sponsor bijgekomen, Fenix”, begon Kamp, die op het NK voor het eerst in het groen van Fenix rondfietste. “Daar ben ik uiteraard heel blij mee. Het is zeker nog voor dit crossseizoen, over de verdere ontwikkelingen voor de volgende winter ben ik nog niet op de hoogte. Daar hoef ik nu ook nog niet echt mee bezig te zijn. Momenteel regelen de gebroeders Roodhooft de zaken omtrent sponsoring. Dat is heel mooi, en ik denk dat de vooruitzichten wel gewoon goed zijn.”

“Ik denk dat ik op een goede dag kans maak op het WK-podium”

Ondertussen is de conditie van Kamp, ondanks alle perikelen, ook gewoon in orde. “Ik weet al heel het seizoen dat de vorm goed zit en dat ik mezelf goed voel. Mijn benen zijn goed. Alleen door de randzaken eromheen de afgelopen weken is het natuurlijk moeilijk om dat te vertalen in uitslagen. Maar ik denk dat ik goed aan de weg aan het timmeren ben en dat het elke week beter gaat. Er zit nu ook wat meer rust in mijn hoofd. Dus richting het WK moet dat wel goedkomen denk ik.”

Kamp steekt zijn ambities voor dat WK in Tábor niet onder stoelen of banken. “Ik denk dat ik op een goede dag wel kans moet maken op het podium, want als je een goede dag hebt, kan er veel. In de vorm zit absoluut een stijgende lijn. De eerste plek is waarschijnlijk vergeven (hij doelt erop dat er met Mathieu van der Poel één absolute topfavoriet is, red.), maar daarachter ligt het heel breed denk ik. Dus ik denk dat alles mogelijk is.”

De voorbije periode leidde de onrust over zijn toekomst Kamp wel wat af, geeft hij aan. “Zeker in de weken dat ik nog niks wist. Dan ga je wel elke dag trainen met het idee: ga ik mezelf nog helemaal afpeigeren om over twee weken werkloos te zijn? Ook bij van die tripjes naar Italië en Dublin, waar duizenden euro’s in gaan zitten, denk je: moet ik daar nog wel in investeren? Ik ben in mezelf blijven geloven en gelukkig zijn er een paar mensen die ook in me geloven, maar het zorgde er wel voor dat ik niet mijn beste zelf kon zijn.”

NK: “Had verwacht op het podium te staan”

Ook op het NK, waar hij als vierde eindigde, voldeed Kamp niet aan zijn eigen verwachtingen. “Ik had toch zeker wel verwacht dat ik op het podium zou staan. Ik denk dat ik ook wel de benen er voor had, maar er kwam een beetje pech bij kijken, dus daardoor ben ik helaas vierde geworden.”

Bij de start ging het al mis voor Kamp. Hij schoof onderuit in een van de eerste bochten. “Het was drummen bij de start en het waren gelijk gladde, heel lastige bochten. Er kwamen een paar gasten onderdoor en ik kreeg het zelf ook niet meer bijgeremd, dus ik begon zelf ook een beetje te slippen. Ik belandde in de patattenzakken (de omheining, red.). De hele meute kwam er voorbij en dan rijd je plots laatste.”

Achtervolging

Kamp moest dus in de achtervolging. “In de eerste paar rondes kwam ik toch nog wel dicht op Lars”, doelt hij op Lars van der Haar, die uiteindelijk als derde eindigde. “Maar Lars had ook nog wel een versnelling in petto, verwachtte ik. Dus die derde plaats zat er niet meer in. Het was consolideren. Volgens mij reed ik ongeveer dezelfde tijden als Lars, dus ik had gewoon een goede dag.”

“Halverwege de wedstrijd viel ik nog een keer, dat was best pijnlijk. Ik zakte ook terug naar de vijfde, zesde plek, maar ik kon toch weer terugrijden naar de vierde plek. Ik ben daar op zich wel blij mee, maar had liever op het podium gestaan.”