zondag 14 januari 2024 om 16:02

Oersterke Joris Nieuwenhuis soleert soeverein naar Nederlandse veldrittitel

Joris Nieuwenhuis mag een jaar lang in het rood-wit-blauw rondrijden in de cross. De renner van Baloise Trek Lions werd zondagmiddag op indrukwekkende wijze Nederlands kampioen veldrijden in Hoogeveen. Op het podium werd hij vergezeld door zijn ploeggenoten Pim Ronhaar en Lars van der Haar.

Mathieu van der Poel sloeg het NK veldrijden ook dit jaar over. Het was in Hoogeveen dus vooral letten op het drietal van Baloise Trek Lions: Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en titelverdediger Lars van der Haar. Van hen schoot Nieuwenhuis het beste uit de startblokken. Eenmaal in het veld had hij Mees Hendrix in zijn spoor, maar de renner van Crelan-Corendon kwam ten val. Van der Haar kon er net nog langs, Pim Ronhaar en vooral Ryan Kamp werden opgehouden.

Nieuwenhuis versus Ronhaar?

Nieuwenhuis kreeg zo een klein gaatje. Definitief wegrijden deed hij evenwel nog niet, Van der Haar en vervolgens Ronhaar konden al gauw weer aansluiten. Na nog geen minuut koers kregen we de drie topfavorieten zo voorop. Lang bleef het trio echter niet bij elkaar. Nieuwenhuis bleef toch druk zetten, waardoor Van der Haar een paar meters moest laten. Ronhaar ging hem voorbij en toen de titelverdediger daarna zijn fiets ook nog even kwijtraakte, verloor hij definitief de aansluiting. We stevenden af op een duel Nieuwenhuis-Ronhaar.

Ronhaar zat aanvankelijk nog een gaatje, maar wist de bres uiteindelijk dan toch te dichten. In de tweede ronde was het nog wel altijd Nieuwenhuis die het initiatief nam. Dat deed hij ook in de rondes erna, tot Ronhaar half koers een slippertje maakte en een gaatje moest laten. Nieuwenhuis zag zijn kans schoon. Hij zette door en had na vier van de acht rondes al bijna tien tellen voorsprong.

Nieuwenhuis pakt het rood-wit-blauw

In de rondes daarna breidde Nieuwenhuis zijn voorsprong stelselmatig uit. Met nog twee rondes voor de boeg, had hij al bijna veertig seconden op Ronhaar. Lars van der Haar, nog altijd de derde man in koers, volgde al op meer dan anderhalve minuut. De titelhouder leek zijn podiumplaats wel binnen te hebben, want de nummers vier en vijf, Ryan Kamp en Tibor Del Grosso, hadden hem niet in het zicht.

Maar zijn titel zou hij dus niet behouden, die ging naar Nieuwenhuis. Na zijn tweede plaats van vorig jaar was hij nu de onbetwiste nummer één. Ronhaar moest genoegen nemen met de tweede plaats, Van der Haar stelde zijn derde plaats inderdaad veilig. Daarachter vochten Kamp en Del Grosso om de vierde plek. Kamp trok aan het langste eind, maar Del Grosso was met zijn vijfde plek wel de beste belofte. Laatstgenoemde mocht dus ook een rood-wit-blauwe trui ophalen op het podium.

NK veldrijden Hoogeveen

Uitslag elite mannen

1. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions)

2. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions)

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

4. Ryan Kamp (Fenix)

5. Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck)