vrijdag 12 januari 2024 om 17:06

Ryan Kamp heeft eerste, Italiaanse shirtsponsors beet

Ryan Kamp rijdt niet langer in de zwarte outfit waar hij de voorbije anderhalve week mee rondfietste. Met Fenix diende zich intussen een eerste shirtsponsor aan. Kledijfabrikant Alé en schoenenleverancier Sidi zorgen voor nog meer Italiaanse input.

Kamp vertelde eerder deze week in een uitgebreid gesprek met WielerFlits hoe moeilijk het was om de voortgang van zijn wielercarrière te verzekeren, na zijn gedwongen vertrek bij Pauwels Sauzen-Bingoal. De broers Roodhooft zorgden er in eerste instantie voor dat de 23-jarige Kamp op individuele basis door kon gaan, dankzij het aantrekken van de Italiaanse sponsoren Campagnolo en Colnago.

“Drie weken geleden wisten de Roodhoofts nog niet hoe ze me zouden helpen. Alles moest heel snel geregeld worden. Nog steeds is niet alles rond. Mijn eerste twee fietsen heb ik pas de avond na Zolder opgehaald, maar ik ben heel blij dat ik de winter zo kan overbruggen”, zei Kamp ons.

In Baal, Koksijde en Zonhoven was Kamp te zien in een zwarte outfit, maar daar komt nu dus verandering in. Vanaf zondag, ter gelegenheid van het Nederlands kampioenschap, wordt dat zwart nu het groen van Fenix. Zij zijn overigens ook hoofdsponsor van Fenix-Deceuninck, de vrouwenploeg van de broers Roodhooft.