Youri IJnsen • maandag 1 januari 2024 om 11:45

Ryan Kamp vindt geen ploeg, maar gaat met oude Italiaanse bekenden individueel verder

Ryan Kamp komt per 1 januari 2024 uit als individuele crosser. De 23-jarige Nederlander kreeg bij Pauwels Sauzen-Bingoal geen contractverlenging, maar vond ook nergens anders onderdak. Uiteindelijk boden de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft uitkomst. Zij hielpen Kamp met mooie sponsors aan ‘een shirt en een fiets’, een bekende crossuitdrukking..

De voormalig wereldkampioen veldrijden bij de beloften kan als individueel atleet terugvallen op de gerenommeerde Italiaanse sponsoren Colnago (fiets) en Campagnolo (onderdelen). In zijn zoektocht contacteerde Kamp verschillende teams, waaronder die van de broers Roodhooft. “Zij hadden ook geen vacatures, maar vroegen me wel om te bellen als ik begin december nog geen optie had”, vertelt Kamp.

Dat was het geval en dus zocht hij opnieuw contact met Ciclismo Mundial in Herentals, het moederbedrijf van de Roodhoofts. “Daarna kregen ze het voor elkaar om een salaris en topmateriaal voor me te regelen. Zowel Colnago als Campagnolo zijn nieuw voor mij. Maar deze twee topmerken vormen samen een fantastische combinatie, ondanks dat ze in de cross de laatste jaren uit het zicht zijn verdwenen.”

“Alles is heel kortgeleden rond gekomen”, legt Kamp verder uit. “Ik heb mijn fietsen pas een paar dagen en de rest is nog lang niet afgerond. Ik heb zelfs nog geen shirtsponsor, maar ik ben echt heel blij dat ik verder kan. Misschien groeit dit tot iets groters of krijg ik elders toch een mogelijkheid om te rijden. Dat is afwachten. Maar voor nu is de opluchting echt gigantisch, want ik was ervan overtuigd dat mijn profcarrière erop zat.”