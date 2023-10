zaterdag 21 oktober 2023 om 12:31

Richard Plugge over afgeketste fusie: “Wilden niet dat een ploeg in het ongewisse zou blijven”

Richard Plugge heeft meer informatie gegeven over het niet doorgaan van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. De manager van de Nederlandse ploeg vertelt dat in gesprek The Outer Line. “We wilden niet dat er een ploeg in het ongewisse zou blijven.”

Een belangrijke reden voor het afketsen van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step was het standpunt van Pon. Het Nederlandse miljardenbedrijf maakte zich hard om met Cervélo als fietsleverancier door te gaan met de ploeg van Richard Plugge. Pon stond erop dat het contract voor onbepaalde tijd werd gerespecteerd.

Plugge geeft nu zelf meer uitleg. “We wisten al een tijdje dat Jumbo zich na 2024 zou terugtrekken en gelukkig hebben we de tijd en de gelegenheid gehad om met verschillende partijen te praten over hun vervanging. En een van die partijen was Soudal Quick-Step. Er werd gepraat tussen beide ploegen over een fusie, maar die kwam er uiteindelijk niet.”

Geen ploeg in het ongewisse laten

“Een van de redenen was dat we na onze gesprekken met de UCI tot de conclusie kwamen dat er geen goede oplossing was voor beide ploegen; we wilden niet dat er een ploeg in het ongewisse zou blijven”, aldus de Nederlandse manager.