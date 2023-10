donderdag 19 oktober 2023 om 16:22

‘Jumbo-Visma kan verder bouwen met Lease a Bike’

Podcast Jumbo-Visma kan dankzij de komst van Lease a Bike als co-sponsor verder bouwen aan de langetermijndoelen. Lease a Bike, dat onderdeel uitmaakt van het bedrijfsportfolio van Pon, is momenteel al sponsor van de ploeg en zichtbaar op de borst van het shirt. In 2024 zal de ploeg verder gaan onder de naam Visma-Lease a Bike.

Een belangrijke reden voor het afketsen van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step was het standpunt van Pon. Het Nederlandse miljardenbedrijf maakte zich hard om met Cervélo als fietsleverancier door te gaan met de ploeg van Richard Plugge. Pon stond erop dat het contract voor onbepaalde tijd werd gerespecteerd.

Door Lease a Bike in te brengen als tweede sponsor speelt Pon een belangrijk aandeel in de nieuwe toekomst van de wielerploeg. “PON moest ook wat terugdoen voor Jumbo-Visma”, zegt Raymond Kerckhoffs in de WielerFlits Podcast.

Lease a Bike is het zakelijke leaseprogramma voor fietsen voor bedrijven van Pon dat in Nederland, België en Duitsland succesvol op de markt is gezet. Raymond: “Het leasen van fietsen voor bedrijven zien zij als grote groeimarkt. Het naar voren schuiven van Lease a Bike is vanuit het perspectief van Pon dan ook een logische stap.”

Militair

In de podcast bespreken Kerckhoffs, Maxim Horssels en Nick Doup ook de nieuwe transfer van Bart Lemmen naar Jumbo-Visma. De ex-militair komt over van HumanPower Health, dat ophoudt te bestaan. “Een noodzakelijke aanwinst”, legt Nick uit. “Jumbo-Visma moest nog minstens één renner contracteren om aan het minimumaantal wat door de UCI gesteld is te voldoen.”

“Met de 28-jarige Lemmen, die pas één jaar prof is, halen ze een renner binnen die aan hun profiel voldoet”, zegt Maxim. “Onlangs liet sportief directeur Merijn Zeeman in een interview bij ons weten dat ze een ‘multi-inzetbare allrounder die belastbaar is’ zoeken. Lemmen voldoet aan dat profiel.”

Spanning

Het wegwielerseizoen is ten einde en dat betekent dat de veldritwinter is losgebarsten. Samen met onze veldritspecialist Zeger Schaeken maken we de balans op na twee grote crossen. “Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaan we voorlopig niet missen, want de komende weken zien we waarschijnlijk de spannendste duels”, voorspelt Zeger. Dit én meer in deze nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed