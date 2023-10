Bestuursvoorzitter Soudal Quick-Step over afgeketste fusie: “Complexiteit van wielerploegen is onderschat”

“Teams moeten half oktober bekend zijn bij de UCI. Je kunt zeggen: dat is een formaliteit, maar dat is het niet. De CFO’s moeten hun budgetten inleveren bij de UCI. Dan moet er onderhandeld worden wie gaat en wie blijft. Wat gebeurt er met de staf? Het is alsof twee bedrijven fusioneren en beslissen om vijftig procent van het personeel te laten gaan. Dat is problematisch. Er is het juridische aspect. Er zijn contracten. Wie heeft contracten? Tot wanneer? Voor welke bedragen? Op welke fietsen gaan we dan rijden? Als je zo’n fusie wil doen, moet je een jaar van tevoren beginnen. Al die dingen hadden vooraf opgeschreven moeten worden.”

“Uiteindelijk is het afgesprongen in Nederland”

Waar de haast vandaan kwam, weet Kok niet. “Ik denk dat de haast groter was bij Jumbo-Visma dan bij Bakala. Ik kan me voorstellen dat Richard Plugge zich genoodzaakt ziet om formules te vinden om het vertrek van Jumbo op te vangen. Hij heeft een aantal toprenners met meerjarencontracten. Hij leidt een van de grootste wielerteams ter aarde en hij wordt geconfronteerd met dezelfde problemen als alle wielerteams. Wielrennen zit financieel heel wankel in elkaar. Plugge bekeek het helemaal uit het financiële oogpunt. En dan was de eventuele komst van Evenepoel een douceur, een zoetmaker, dat zou ook nog kunnen.”

Toch zijn de plannen aan de kant van Jumbo-Visma stukgelopen, stelt Kok. “Uiteindelijk is het afgesprongen in Nederland. Er is een probleem ontstaan met de Nederlandse sponsor (Kok doelt volgens HLN op fietsen- en autoleverancier Pon, red.). Die waren not amused, dat weet ik wel zeker. En dan: boem!, het was van de baan.”