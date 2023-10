vrijdag 6 oktober 2023 om 14:25

‘Fusie Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma komt er niet, Lefevere en Bakala gaan toch samen door’

Breaking De veelbesproken fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma gaat er volgens Sporza toch niet komen. Ze melden dat manager Patrick Lefevere en geldschieter Zdenek Bakala toch samen zouden doorgaan tot en met 2025.

WielerFlits hoorde dat er vooral problemen waren met enkele doorlopende contracten van partners en sponsors. Afgelopen zaterdag vertelde Lefevere nog het volgende in zijn column in Het Nieuwsblad: “Na de letter of intent is het allemaal te lang blijven aanslepen. Maar dit mag geen drie dagen meer blijven duren. Maandag zou er al veel meer duidelijkheid moeten zijn.”

Volgens Sporza zouden Lefevere en Bakala nu hun project tot het einde van 2025 dan toch verderzetten. Wel zou Bakala willen afbouwen en zouden nieuwe extra investeringen om de ploeg rond Remco Evenepoel te versterken niet langer mogelijk zijn.

Deze nieuwe wending komt er nadat Lefevere afgelopen week de plannen rond de fusie nog bevestigde. “Richard Plugge en ik hebben een uurtje gepraat. Daarna is er wat tijd over gegaan. Ik heb er Quick-Step en Soudal bij betrokken. Richard is bij Visma langsgegaan. Tot er op een bepaald moment een letter of intent is getekend om samen te gaan. Het opzet was om tot een constellatie te komen waarin Bakala, Robert van der Wallen en Richard Plugge de aandelen zouden verdelen. Ik zou die van mij verkopen.”