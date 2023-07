Remco Evenepoel reageert op INEOS-geruchten: “Media weten soms meer dan ikzelf doe”

In de Tour de France gonsde het van de geruchten over een mogelijke transfer van Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers. De Belgische wereldkampioen heeft nog een doorlopend contract, daarom werd er zelfs gesproken over een overname van Soudal-Quick-Step door INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe. “Het is best speciaal dat er verhalen de ronde doen, waarvan ik geen weet heb”, vertelt Evenepoel zelf in een Teams-meeting met onder andere WielerFlits.

Soudal-Quick-Step bood media de mogelijkheid om de 23-jarige Belg vragen te stellen in aanloop naar de Clásica San Sebastián, waar hij titelverdediger is. Daar kwam de vraag naar voren of het moeilijk is voor Evenepoel om zich te blijven concentreren, ondanks de verhalen die de ronde doen. “Het is eigenlijk best grappig”, zegt hij. “Van buitenaf weten jullie meer dan ikzelf doe. Er gaan verhalen rond waarvan ik mezelf niet bewust ben en ook mijn entourage dat niet is. Dat vind ik toch best speciaal, om eerlijk te zijn.”

“Maar ik denk dat ik mentaal wel sterk genoeg ben om mezelf te focussen op wat ik deze zomer moet doen”, doelt de wereldkampioen op de belangrijke wedstrijden die eraan komen: Clásica San Sebastián, het WK op de weg, het WK tijdrijden en de Vuelta a España. Op het WK op de weg en in de Vuelta is hij eveneens titelverdediger. “Voor mij is er geen reden om ongelukkig te zijn bij Soudal-Quick-Step. Laat ik zeggen dat er small bullshit rondgaat. Sorry voor het woord, maar ik weet geen betere op dit moment.”

