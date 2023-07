INEOS wil Remco Evenepoel: is een overname ploeg Lefevere een optie?

Special

De Tour de France is dé snelkookpan van het wielrennen voor geruchten. Elk nieuwtje wordt onder een vergrootglas gelegd, maar vaak zit er ook een kern van waarheid in de berichten die de ronde doen. Op het hoogste niveau in het peloton wordt er nu gesproken dat INEOS Group-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, volgens Forbes wordt zijn vermogen op 21,8 miljard US dollar geschat, momenteel onderzoekt of hij de ploeg van Patrick Lefevere kan kopen om zo wereldkampioen Remco Evenepoel in te lijven.

Drie weken geleden kwam bij WielerFlits het bericht binnen dat Ratcliffe mogelijk interesse heeft om de ploeg van Lefevere over te nemen. Ook het in Los Angeles gevestigde sportmarketingbureau Wasserman onderzoekt serieus of een wielerploeg een lucratieve business is. Ook dit bureau kijkt naar de ploeg van Lefevere. Vanuit Amerika begrijpen wij dat Wasserman inmiddels terughoudend is omdat ze niet direct het business model zien.

Van INEOS-eigenaar Ratcliffe is bekend dat hij bereid is om heel veel geld in het wielrennen te investeren (budget van INEOS – Grenadiers ligt rond de 50 miljoen euro), maar dat hij vooral in de Tour de France wil meespelen voor de eindzege. Na de overwinning van Egan Bernal in de Tour van 2019 speelt de ploeg echter niet meer mee in de strijd om het ‘maillot jaune’. Gezien de overmacht waarmee Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel nu de grote rondes domineren, lijkt de kans ook klein dat een van de huidige INEOS-renners de komende jaren echt mee kan doen in de strijd om de heilige graal van de wielersport.

Vorig jaar, na het door Evenepoel gewonnen WK in Wollongong, werd duidelijk dat er meer dan een flirt is tussen Evenepoel en INEOS-Grenadiers. Opnieuw was er rechtstreeks contact tussen vader Patrick Evenepoel (die de zaken van zijn zoon behartigt) en het teammanagement van het Britse keurkorps. Directeur sport Dave Brailsford stuurt Lefevere een app met de tekst: ‘Gefeliciteerd. Wat een kampioen! Als je hem op een dag wil verkopen, bel me’. Het zegt misschien veel dat er geen smiley achter deze boodschap stond.

Ruime afkoopsom

Nu de geluiden de ronde doen dat de inmiddels 68-jarige Lefevere mogelijk zijn ploeg wil verkopen wordt er in ‘radio peloton’ opnieuw over een overgang van Evenepoel naar INEOS-Grenadiers gesproken.

De regerende wereldkampioen ligt echter nog tot eind 2026 bij Soudal-Quick Step onder contract. In het UCI-reglement staat dat renners met een lopende verbintenis niet zomaar mogen worden benaderd of weggekocht, tenzij er een dwingende reden is of in het geval van een onderlinge deal. Dan zou voor Evenepoel een afkoopsom van circa drie jaarsalarissen moeten worden betaald, wat in zijn geval ruim tien miljoen euro zou bedragen.

In een interview laat Lefevere deze week weten dat de overgang van Evenepoel onbespreekbaar is: “0,00 procent kans. Bij Remco ga en blijf ik nee zeggen.” Een begrijpelijk antwoord van Lefevere, want als Evenepoel vertrekt dan is zijn hele ploeg ontmanteld. Veel sponsorcontracten van de ploeg zijn hier op afgestemd. En ook het vertrek van Fabio Jakobsen wijst erop dat Lefevere de komende jaren helemaal op Evenepoel in zet. Een logische keuze.

De realiteit is dat Evenepoel rekent op diverse versterkingen voor zijn ‘klassementstrein’. Dat is ook nodig wil hij de komende jaren wedijveren met Pogacar en zijn sterke UAE Emirates-formatie en het Jumbo-Visma van Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. De slagkracht van Lefevere op de transfermarkt lijkt tot dusver klein, terwijl het ook nog maar de vraag is of hij de financiële middelen voor deze dure knechten heeft. Dat er een disbalans in de belangen van Evenepoel en Soudal-Quick Step kan ontstaan is vrij groot.

Het irriteert Lefevere dat INEOS Grenadiers achter zijn goudhaantje blijft lopen. Het Britse team zou zelfs al zes miljoen euro jaarloon aan Evenepoel willen bieden. “Het moet stoppen, maar je kunt het niet stoppen”, antwoordt de Vlaamse teammanager tegen Het Laatste Nieuws. En in de Britse podcast RadioCycling zegt Lefevere: “Het is niet eerlijk om achter iemand te jagen die tot en met 2026 onder contract staat. Om altijd achter mijn rug afspraken met hem te maken. Tenminste dat zegt ‘radio peloton’. Remco spreekt het tegen, maar er zijn te veel geruchten.”

Kopen van Soudal-Quick Step

Het kopen van de ploeg van Lefevere lijkt bijna de enige mogelijkheid voor INEOS Grenadiers om Evenepoel voor komend jaar in te lijven. In de Tour de France doet het gerucht dat Ratcliffe interesse heeft om deze deal door te zetten op het hoogste niveau de ronde. Uit meerdere hoeken heeft WielerFlits het inmiddels opgevangen en er wordt door sommigen benadrukt dat dit wel eens serieus kan zijn.

Teammanager van INEOS Grenadiers, Rod Ellingworth, confronteerden we met dit hardnekkige gerucht. “Dit is voor het eerst dat ik dit verhaal hoor. Hier klopt niks van”, is hij duidelijk. Iemand anders hoog binnen de organisatie van de Britten noemt het zelfs ‘bullshit’. En ook de ploegleiding van Soudal-Quick Step reageert dat ze deze ‘rumor’ nu pas voor het eerst horen.

Natuurlijk zijn er veel redenen te vinden waarom het absurd zou zijn dat Sir Jim Ratcliffe naast ‘zijn’ INEOS Grenadiers nog een heel WorldTeam zou overnemen. Dan zit je met de structuur van twee WorldTeams met dubbel personeel en renners. Het zou wel een heel duur kostenplaatje worden om op deze manier Evenepoel in te lijven.

Er zijn wel genoeg slimme constructies te bedenken waardoor je bij de UCI toestemming kunt krijgen om twee WorldTeams te sponsoren of te bezitten. Dit zou geen belemmering hoeven te zijn. Zo zou Ratcliffe een WorldTeam voor de grote rondes kunnen bouwen en bijvoorbeeld een ProContinental-team richting de klassiekers.

Een fusieploeg tussen INEOS Grenadiers en Soudal-QuickStep is een andere mogelijkheid, want beide ploegen hebben voor 2024 nog altijd geen dertig renners in dienst.

Andere voordelen zijn dat INEOS Grenadiers dan meteen ook een vrouwenteam onder haar gelederen heeft. Onder Lefevere’s paraplu zit immers ook de AG Insurance-Soudal QuickStep vrouwenploeg, die geleid wordt door voormalig INEOS-ploegleider Servais Knaven en diens vrouw Natasja Knaven heeft altijd een goede relatie met Ellingworth gehad. Dit zou voor INEOS een ideaal scenario zijn en veel beter dan van nul af aan een vrouwenploeg opbouwen.

Specialized

Ten slotte zou dit eindelijk ook de mogelijkheid voor Specialized bieden om bij INEOS Grenadiers binnen te komen. Voormalig Glencore-CEO Ivan Glasenberg heeft de Italiaanse fietsfabrikant Pinarello vorige maand gekocht. Al vanaf het begin in 2010 is Pinarello verbonden aan Team Sky. Glasenberg heeft een grote voorliefde voor investeringen in sport gerelateerde bedrijven. De Zuid-Afrikaan kocht eerder het hightechsportkledingmerk Q36.5 dat dit jaar met een eigen wielerploeg op de markt kwam. Dat Pinarello naar deze ploeg overstapt en mogelijk de verbintenis met de Britse ploeg breekt lijkt realistisch. En dat zou de deur openen voor Specialized, dat al jarenlang graag met INEOS Grenadiers wil samenwerken, maar zeker ook verbonden wil blijven aan Evenepoel.

Natuurlijk zijn het allemaal aannames op basis van een gerucht. Maar uitgerekend Patrick Lefevere zei vorige week zelf al: “Waar rook is, is vuur.” Het gerucht dat Ratcliffe in de markt is om de ploeg van Lefevere te kopen zingt wel heel nadrukkelijk rond op het allerhoogste niveau in de wielersport. En voor Ratcliffe zijn de kosten om nog een wielerploeg te kopen een schijntje in zijn totale vermogen. Al geldt hetzelfde voor de Tsjechische miljardair Zdenek Bakala (80% van de aandelen zijn in zijn bezit) voor wie de ploeg van Lefevere een favoriet speeltje is.

Alle geruchten in de Tour maken wel duidelijk dat het spel om de toekomst van Remco Evenepoel wel eens een zakelijk schaakspel kan worden op het allerhoogste mondiale niveau.