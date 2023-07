‘Remco Evenepoel is niet in de Tour, maar toch ook weer wel’

Video

Het peloton in de Tour de France 2023 is aanbeland op de tweede rustdag. Maar voor onze mannen zijn rustdagen allesbehalve een rustdag. Maxim en Youri maken, aan de hand van vijf conclusies, de balans van de eerste twee Tourweken op. Daarnaast ging Youri op bezoek bij Team dsm-firmenich om een reportage te maken over hun innovatieve tijdritwielen. Dat en meer in de nieuwe WielerFlits Update.

In tegenstelling tot de Giro d’Italia is de Tour de France dit jaar wel uitgedraaid op een gevecht tussen de twee topfavorieten op voorhand. Na twee weken is het nog altijd een secondenspel, waarover geen enkele voorspelling te maken is in wiens voordeel het nu ligt. “Ze zijn op alle fronten aan elkaar gewaagd”, zegt Maxim. “Het is niet uit te sluiten dat zelfs de tijdrit – als ze niet in elkaars wiel kunnen zitten – niet doorslaggevend is. Het is ongekend spannend. Dit is de ultieme ontknoping voor de Tourorganisatie en eentje die nog tot in Parijs kan blijven duren.”

Waar we het vooral over beide kemphanen hebben aan de voorkant, gonst het in de perszaal van de geruchten rondom Remco Evenepoel. “Juist op rustdagen maken makelaars heel veel transferdeals met de verschillende ploegbazen. Dat achtervolgt Soudal-Quick-Step, want Remco Evenepoel zou willen vertrekken. INEOS Grenadiers trekt stevig aan hem en inmiddels zou ook Israel-Premier Tech een aanbod voorbereiden. Tijdens deze Tour rinkelt de kassa wat betreft resultaten nog niet voor de Belgische ploeg, maar mogelijk straks dus wel op de transfermarkt.”

Nog een heet hangijzer deze Tour is de veiligheid. Gevaarlijke aankomsten, valpartijen door toeschouwers of hekken die niet goed staan: het is allemaal wel een keertje gepasseerd deze Tour. Jumbo-Visma-ploegbaas Richard Plugge legt uit wat er allemaal nog meer aan de hand is. “Eigenlijk past dat niet bij de allure die de Tour heeft”, vindt Youri. Maxim hekelt dan weer de meerenners bergop: “Schop ze van de straat af!”, roept hij op. “Of zet het af”, zegt Youri. “Op het WK veldrijden deden ze dat ook fantastisch met dubbele hekken. Dat werkte heel erg goed.”

En verder…

Bespreken Maxim en Youri het feit dat Eddy Merckx rustig op twee oren kan slapen, de fletse Tour voor de Nederlanders tot de ritzege van Wout Poels, een vooruitblik op de individuele tijdrit van komende dinsdag en is er een reportage in verwerkt die de nieuwe tijdritwielen van Scott belicht. Team dsm-firmenich zal er tussen Passy en Combloux dinsdagmiddag voor het eerst mee rijden. Last but not least komt ook de FlitsMobiel aan bod. Maxim en Youri rijden deze Tour namelijk in een Skoda van Van Mossel. Dat en meer zie en hoor je in de nieuwe WielerFlits Update!

Ook te beluisteren als podcast in je favoriete app, of gewoon hieronder via WielerFlits.

