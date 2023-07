Lefevere over mogelijke interesse INEOS Grenadiers in Evenepoel: “Het is een unfaire druk”

Ondanks dat Remco Evenepoel een contract heeft tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step, zingt al geruime tijd rond dat INEOS Grenadiers interesse heeft in de regerend wereldkampioen. Patrick Lefevere, ploegbaas van Soudal Quick-Step, spreekt zich in Het Laatste Nieuws uit over de flirt van de Britse miljoenenformatie met Evenepoel. “Wie Evenepoel wil, moet zijn contract betalen maal zoveel jaar”, aldus Lefevere.

Naast INEOS Grenadiers zouden meer WorldTeams azen op de laatste winnaar van de Vuelta a España. “En wat ga je doen met zijn contract tot eind 2026? Als de UCI fair is, kunnen ze niets doen”, reageert de teambaas. “Wie Evenepoel wil, moet zijn contract betalen maal zoveel jaar. Plus nog zoveel voor sponsors die niet akkoord zullen zijn en klacht kunnen indienen. Ik zou het factuurtje niet willen betalen.”

Lefevere weet dat er interesse is geuit, maar officieel mag dat niet. Toch kan hij er weinig aan doen. “Moet ik een aangetekende brief schrijven? Moet ik bij de UCI gaan klagen dat ze Remco lastigvallen? En wat als ze ontkennen? Moet ik ze dan allemaal leugenaars noemen?”, vraagt hij zich af. “Het moet stoppen, maar je kunt het niet stoppen. Het is een unfaire druk van INEOS Grenadiers. Sky is al begonnen van voor hij prof was, en ik ben ze te rap afgeweest. Zo simpel is het.”

‘Ik ga toch neen zeggen tegen bod op Evenepoel’

Contact tussen de managers van INEOS en Lefevere is er al even niet meer. Volgens de Belgische manager zegt Rod Ellingworth niets tegen hem. Op een gesprek zit Lefevere ook niet te wachten. “Ze gaan alles ontkennen, want volgens de reglementen mogen ze het niet bekennen”, is hij duidelijk. En Evenepoel verkopen? “Ik ga toch altijd neen zeggen. Een renner verkopen, ik hou daar niet van. Het gaat toch niet over een auto?”