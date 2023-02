Quinten Hermans kent programma richting klimklassiekers

Quinten Hermans liet eerder al weten dat hij zich in het voorjaar zal focussen op de klimklassiekers, maar nu kent de renner van Alpecin-Deceuninck ook zijn volledige voorjaarsprogramma. De 27-jarige Belg werkte zondag al zijn eerste wedstrijdkilometers op de weg af in de Portugese eendagskoers Figueira Champions Classic.

Hermans eindigde als 17e in de gloednieuwe 1.1-wedstrijd, die werd gewonnen door de Deen Casper Pedersen van Soudal-Quick-Step. Hermans zal de komende dagen in Portugal blijven, aangezien hij woensdag begint aan de Volta ao Algarve. In de meerdaagse wielerronde hoopt hij zich klaar te stomen voor de eerste belangrijke voorjaarsklassiekers, te beginnen met Milaan-San Remo en de E3 Saxo Classic.

Hermans zal dit voorjaar slechts één kasseiklassieker betwisten: na de E3 Saxo Classic trekt hij namelijk naar het noorden van Spanje voor de Ronde van het Baskenland. In deze lastige rittenkoers is het voor Hermans zaak om de puntjes op de i te zetten voor zijn ‘heilige wielerweek’. De crosser annex wegrenner hoopt namelijk top te presteren in de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Hermans brak vorig seizoen, toen nog in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert, definitief door op de weg. Zo won hij de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour en werd hij derde in de BEMER Cyclassics, maar eindigde hij bovenal als tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Wedstrijdprogramma Quinten HERMANS