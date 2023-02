Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2023 – Een Nederlandse topfavoriet?

Het wielerseizoen draait inmiddels op volle toeren. Over goed twee weken kunnen de traditionele wielerfans weer hun hart ophalen met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar ook daarvoor is er voldoende wielerpret. Zo begint woensdag de 49ste editie van de Volta ao Algarve. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Volta ao Algarve is een nog vrij jonge wedstrijd op de wielerkalender. De eerste editie zag pas in 1960 het levenslicht, maar toch is de meerdaagse wielerronde in relatief korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke (voorbereidings)koers. Over de eerste winnaars van de Volta ao Algarve valt vrij weinig te vertellen. José Manuel Marques en António Pico: het waren toppers in eigen land, maar buiten de Portugese landsgrenzen zullen deze namen geen belletje doen rinkelen. Vervolgens leek de koers een stille sportieve dood te sterven, want van 1962 tot het einde van de jaren zeventig werd de ronde niet georganiseerd.

In 1977 kwam men op het idee om de ronde nieuw leven in te blazen, en de ‘Volta ao Algarve 2.0’ bleek wél een blijvertje. De wedstrijd was aanvankelijk voorbehouden voor amateurs, maar vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden de regels wat opgerekt en waren ook profs welkom. De ronde won zo steeds meer aan populariteit, en bovendien steeg het niveau zienderogen. We hoeven alleen maar een blik te werpen op de (recente) erelijst.

Maar het duurde wel even vooraleer de Portugese dominantie werd doorbroken. In de jaren tachtig waren er uitsluitend Portugese winnaars – denk aan Belmiro Silva (met drie eindoverwinningen nog altijd recordhouder), Manuel Cunha en Firmino Bernardino – en ook begin jaren negentig was het Portugal boven in de toeristische (vakantie)regio. Voor de eerste niet-Portugese winnaar was het wachten, wachten tot 1993, al is de moedertaal van de Braziliaan Cássio Freitas ook Portugees. Freitas was dus de eerste buitenlandse winnaar van de Volta ao Algarve, maar zeker niet de laatste.

Plots kwam er een einde aan de Portugese heerschappij, en trokken de grote buitenlandse toppers naar de Algarve om er te winnen. Voormalig Vuelta-winnaar Melchor Mauri was in 1999 de eerste grote naam, gevolgd door Alex Zülle, Claus Michael Møller, Floyd Landis en – geloof het of niet – sprinter Alessandro Petacchi. Er viel af en toe nog wel een Portugese eindzege te noteren, denk aan de tweede triomf van Cândido Barbosa in 2002 en overwinningen van Hugo Sabido en João Cabreira in 2005 en 2006, maar de Volta ao Algarve werd toch steeds meer een buitenlands aangelegenheid.

De laatste jaren waren er uitsluitend klinkende namen aan het feest, met Alberto Contador (2x), Richie Porte, Tony Martin, Geraint Thomas (2x), Primož Roglič, Michał Kwiatkowski (2x) en Tadej Pogačar. Een zeer fraai rijtje, en daar zal dit jaar ongetwijfeld een al even mooie naam bijkomen.

Het is na 48 edities nog altijd wachten op de eerste Nederlandse eindwinnaar, al stonden Robert Gesink, de betreurde Lieuwe Westra en Wout Poels in het verleden al eens op het eindpodium. België leverde met Stijn Devolder (2007) en Remco Evenepoel (2020 en 2022) al wel twee eindwinnaars af. Over Evenepoel komen we nog te spreken.

Laatste editie

Voor de start van de Volta ao Algarve 2022 was er maar één topfavoriet voor de eindzege: een zekere Remco Evenepoel. De Belg kroonde zich in 2020 al eens tot eindwinnaar in de Algarve en was ook nu weer gebrand op de zege. Evenepoel kon met vertrouwen beginnen aan de vijfdaagse ronde, aangezien hij in aanloop naar de Volta ao Algarve al zijn goede vorm wist te demonstreren met een tweede plaats in de Ronde van Valencia. In de openingsetappe was de aandacht echter niet op Evenepoel gericht, maar op zijn Deceuninck-Quick-Step-ploeggenoot Fabio Jakobsen.

De openingsrit van de Volta ao Algarve, met finish in Lagos, was namelijk wel iets voor de rappe mannen in het peloton. En een sprint kregen we ook na bijna 200 kilometer, mede door de werklust van de mannen van Deceuninck-Quick-Step. Overigens verliep de aanloop naar die sprint wel erg chaotisch, met meerdere valpartijen, waardoor er maar zo’n veertig renners overbleven bij het opdraaien van de laatste rechte lijn. In de sprint wist Jakobsen zijn rivalen vervolgens relatief eenvoudig van zich af te houden, waarna hij tevens de eerste leiderstrui mocht aantrekken.

Een dag later was Jakobsen de trui alweer kwijt, na een pittige bergetappe met aankomst op Alto da Fóia. Onderweg vond er een eerste serieuze schifting plaats in het klassement, maar de betere klimmers begonnen toch gezamenlijk aan de laatste stijgende kilometer. Het werd een sprint op het scherpst van de snede, ontsierd door een valpartij van Sergio Higuita en Tobias Foss, die in kansrijke positie op de laatste flauwe bocht afstormden. David Gaudu profiteerde dan weer van alle chaos en versloeg vrij afgetekend Samuele Battistella en Ethan Hayter, en was daarmee goed voor een dubbelslag.

Gaudu was echter nog niet zegezeker, met nog een individuele tijdrit en slotetappe naar de Alto Malhão voor de boeg. Eerst was er nog een tweede ritzege voor Jakobsen – de Nederlander bleek in de derde etappe naar Faro sneller dan Tim Merlier en Bryan Coquard – maar vervolgens was het moment daar voor Evenepoel om toe te slaan. De Belg bekeek het de eerste dagen – al dan niet bewust – een beetje vanop de tweede rij, maar in de tijdrit haalde hij verwoestend uit. Niemand bleek in staat om maar in de buurt te finishen van Evenepoel. Stefan Küng – toch ook geen misselijke tijdrijder – moest als de nummer twee bijna een minuut prijsgeven.

En zo begon Evenepoel met een op het oog geruststellende voorsprong aan de slotrit van de Volta ao Algarve. Voor de concurrenten was het nog een laatste kans om de Belg te bestoken. Het geloof in de eindzege was alleen wel een beetje weggevloeid. De rit werd – na een interessante finale tussen de beste klimmers – na een Colombiaanse broedertwist gewonnen door Sergio Higuita.

En Evenepoel? Die kon in de laatste honderden meters rustig uitbollen en had tijd genoeg om zijn tweede eindzege te vieren. Op het eindpodium werd de Belg vergezeld door de verrassend sterk klimmende Küng en Higuita.

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Portugese wielerronde kent weinig verrassingen, in vergelijking met de voorbije jaren. In vijf dagen tijd werken de renners 791,9 kilometer af. De bergetappes naar de Alto da Fóia en Alto do Malhão zijn inmiddels vaste prik en de karavaan brengt ook nu weer bezoekjes aan Lagos, Tavira en Lagoa. En er mag uiteraard ook geen individuele tijdrit ontbreken in het parcours, al staat die nu gepland voor de slotdag van de Portugese wielerronde.

Kortom, alle ingrediënten lijken aanwezig voor een zeer spannend koersverloop.

Woensdag 15 februari, Etappe 1: Portimão – Lagos (200,2 km)

De Volta ao Algarve begint met een niet al te lastige etappe. Zeker als we het vergelijken met wat de renners later deze week krijgen voorgeschoteld. Een ideale rit voor de klassementsrenners om warm te draaien met het oog op de écht zware beproevingen, en voor de sprinters misschien wel een eerste kans op dagsucces. Startplaats Portimão is gelegen in het uiterste zuiden van Algarve aan de Atlantische Oceaan en komt vaker terug als start- of aankomstplaats.

Vanuit de sardientjeshoofdstad van de Algarve trekt het peloton eerst in oostelijke richting langs de Portugese kust, om vervolgens het binnenland op te zoeken. Met de beklimmingen naar Cruz da Assumada en Nave staan er twee scherprechters op het programma, maar deze hellingen liggen behoorlijk ver van de finish. Eenmaal in Nave is het nog goed zestig kilometer naar de finish, al wordt het nergens écht biljartvlak richting de finish.

In de voorlaatste kilometer volgen er nog wat flauwe en scherpere bochten, maar dit zal hopelijk niet voor hachelijke situaties zorgen. De laatste kilometer is rechttoe-rechtaan en nodigt uit tot een koninklijke (massa)sprint.

Start: 10.55 uur / 11.55 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.10 uur / tussen 16.40 en 17.10 uur

Donderdag 16 februari, Etappe 2: Sagres – Alto da Fóia (189,4 km)

Op dag twee worden de kaarten voor een eerste keer geschud in het algemeen klassement. De finish ligt namelijk op de klim naar Fóia. Het is niet een extreem zware slotklim, maar wel lastig genoeg om het kaf van het koren te scheiden. Maar voor we de slotklim ontleden, is het belangrijk om te vermelden dat de start zal plaatsvinden in Sagres. Dit is een vissersdorpje gelegen aan de gelijknamige baai, dicht bij het meest zuidwestelijke puntje van het Europese vasteland.

Er is echter geen tijd om te genieten van de hoge kliffen en idyllische landschappen, de plicht roept. Het gaat in noordoostelijke richting naar de eerste beklimmingen op de route van derde categorie naar Casais en Alferce. Het zijn niet meer dan opwarmertjes voor de loodzware finale, met de beklimming naar Pomba (3,6 km aan 8,2%) en als klap op de vuurpijl de slotklim genaamd Alto da Fóia (7,5 km aan 7,3%) in de Serra de Monchique.

De voorbije edities van de Volta ao Algarve hebben ons geleerd dat de verschillen op de Alto da Foía niet al te hoog oplopen, maar dat de betere klimmers er zich wel kunnen onderscheiden. Vraag dat maar aan David Gaudu, Ethan Hayter, Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Michał Kwiatkowski, Daniel Martin en Luis Léon Sánchez. Deze renners wisten al eens te winnen op de Alto da Fóia.

Start: 11.00 uur / 12.00 uur

Finish: tussen 15.25 en 15.55 uur / tussen 16.25 en 16.55 uur

Vrijdag 17 februari, Etappe 3: Faro – Tavira (203,1 km)

Met een lengte van net iets meer dan tweehonderd kilometer (203,1 kilometer om precies te zijn) is de derde etappe de langste in deze Ronde van de Algarve, maar het is zeker niet de zwaarste. Vanaf het kuststadje Faro rijdt het peloton via een stukje binnenland naar Tavira. Onderweg moet het peloton twee beklimmingen van derde categorie tackelen, maar vermoedelijk gaan die een massasprint niet voorkomen. Ze liggen namelijk (te) ver van de finish.

Na de laatste klim is er nog meer dan 120 kilometer te gaan tot de renners de finishstreep zien opdoemen in Tavira, dat net als startplaats Faro aan de Portugese kust ligt. Tavira ligt aan de monding van de rivier de Gilão en wordt vanwege zijn ligging ook wel het Venetië van de Algarve genoemd. De renners bereiken Tavira na een niet al te technische finale. Er zijn wel wat flauwe doordraaibochten in de laatste twee kilometer, maar het mag geen naam hebben.

Wel is het nog oppassen voor een 90° bocht op goed 400 meter van de streep, gevolgd door een laatste rechte lijn.

Start: 10.55 uur / 11.55 uur

Finish: tussen 15.45 en 16.15 uur / tussen 16.45 en 17.15 uur

Zaterdag 18 februari, Etappe 4: Albufeira – Alto do Malhão (177,9 km)

In de voorlaatste etappe volgt er nog een laatste kans voor de klimmers om het verschil te maken, in de wetenschap dat op de slotdag nog een individuele tijdrit op het programma staat. Aanvallen is dus het devies, maar gelukkig leent de vierde etappe zich wel tot een stevig portie koers. De renners vertrekken vanuit Albufeira. Deze badplaats (en regio) in het zuiden van Algarve kennen we in Nederland vooral als ‘zuipparadijs’ voor jongeren, maar van doorzakken zal nu geen sprake zijn.

Met vijf hellingen onderweg kan het weleens een spetterende etappe worden. De beklimmingen naar Picota (derde categorie) en Vermelhos (derde categorie) liggen misschien iets te ver van de streep, maar het beklimmen ervan zal ongetwijfeld voor de nodige vermoeidheid zorgen onder de renners. De finale kan echt losbarsten op goed veertig kilometer van de streep met de klim naar Alte, door de organisatie bestempeld als een helling van derde categorie.

Eenmaal voorbij Alte krijgen de renners niet meer echt de mogelijkheid om nog op adem te komen, de Alto do Malhão doemt namelijk al vrij snel op. Deze pittige klim van 2,6 kilometer, aan ruim 9%, staat niet één, maar twee keer op het programma. Eerst op goed 25 kilometer van het einde, na de tweede passage is het gedaan en kennen we de ritwinnaar. En ook wie als leider de slottijdrit ingaat, en of er genoeg voorsprong is om de trui vast te houden.

Start: 11.30 uur / 12.30 uur

Finish: tussen 15.45 en 16.10 uur / 16.45 en 17.10 uur

Zondag 19 februari, Etappe 5: Lagoa – Lagoa (24,4 km, ITT)

Vorig jaar viel de beslissing op de Alto do Malhão, nu zal dat gebeuren in een individuele tijdrit van 24,4 kilometer, met start en finish in Lagoa. Het is een beproeving voor de powerhouses, voor de mannen die op een grote plaat meters kunnen maken. Slecht nieuws voor de klimmers dus, die wellicht wel de schade kunnen beperken. Onderweg zijn er twee punten waar de tussentijden worden geklokt: na respectievelijk 8,4 en 15,5 kilometer.

Na de start gaat het eerst in zuidelijke en vervolgens oostelijke, noordelijke en westelijke richting weer terug naar Lagoa. Onderweg is er een afwisseling van flauwe doordraaiers, wat scherpere bochten en zelfs enkele scherpe U-turns, maar er zijn ook behoorlijk veel rechte stukken waar het zaak is om een zo hoog mogelijk tempo te ontwikkelen. Als de laatste renner binnen is, kennen we de ritwinnaar, maar bovenal de eindwinnaar van de Volta ao Algarve 2023.

Start: 12.15 uur / 13.15 uur (start eerste renner)

Finish: tussen 15.45 en 15.48 uur / tussen 16.45 en 16.48 uur (finish laatste renner)

Favorieten

De Volta ao Algarve is voor veel renners een belangrijke voorbereidingskoers richting de eerste voorjaarsklassiekers en dat is ook dit jaar weer te zien aan het deelnemersveld. Er staan in totaal 25 ploegen aan de start, wat ook in 2022 het geval was. Met twaalf ProTeams, vier continentale ploegen en maar liefst negen continentale formaties is er sprake van een mooie mix. Een tegenvaller voor de organisatie: titelverdediger Remco Evenepoel geeft de voorkeur aan de UAE Tour.

Toch mag dit de pret niet drukken, ook al omdat er nog voldoende toppers aan de start staan van deze Volta ao Algarve. Neem nu de Britse sterrenformatie INEOS Grenadiers. De ploeg heeft meerdere kandidaat-eindwinnaars in de gelederen, maar met een beetje Nederlands gevoel voor chauvinisme schuiven we graag Thymen Arensman naar voren als topfavoriet. De ronderenner is bezig aan zijn eerste maanden in Britse loondienst, maar heeft geen last van plankenkoorts of aanpassingsproblemen. Sterker, Arensman maakte al indruk in zijn eerste koers van het seizoen, de Ronde van Valencia.

In de Spaanse meerdaagse deed de geschiedenisstudent dan wel niet mee om het klassement, hij was als aanvaller wel alomtegenwoordig in de race. In de koninginnenrit naar de Alto de la Cueva Santa schudde hij een sterke solo uit zijn dijen, maar deze poging strandde nog in schoonheid. In de spectaculaire slotrit naar Valencia was de 23-jarige renner wel erg dicht bij de ritzege, maar werd hij in een sprint geklopt door eindwinnaar Rui Costa. Toch moet dit Arensman vertrouwen hebben gegeven voor de komende wedstrijden, te beginnen met de Volta ao Algarve. Met zijn klim- en tijdrijderskwaliteiten moet hij ver kunnen komen.

Maar Arensman is zeker niet de enige INEOS-renner die klassementsambities mag koesteren. Ook Daniel Felipe Martínez, vorig jaar nog derde in de Algarve, zal aan het vertrek verschijnen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over twee oud-winnaars van deze koers: Michał Kwiatkowski (2014 en 2018) en Geraint Thomas (2015 en 2016). Resultaten uit het verleden, bieden echter geen garanties voor de toekomst. De laatste jaren zien we bovendien dat Thomas de eerste maanden van het seizoen vaak gebruikt om zich in vorm te rijden richting de Tour de France. We kijken verder uit naar het seizoensdebuut van alleskunner Tom Pidcock.

De Australische klimmer Jay Vine heeft, in tegenstelling tot een Pidcock, al wat wedstrijdkilometers in de benen. De 27-jarige coureur wist zijn nieuwe werkgever UAE Emirates al de eindzege te bezorgen in de Tour Down Under en werd tevens Australisch kampioen tegen de klok. Het is de vraag of Vine nog over dezelfde benen beschikt als tijdens zijn Australische passage. Mocht dit het geval zijn, dan is hij meteen een zeer gevaarlijke klant voor de eindoverwinning. Vine boekt als tijdrijder gestaag progressie en er zijn maar weinig renners die harder een berg opknallen dan de voormalig Zwift-kampioen.

UAE Emirates heeft met João Almeida nog een sportief ijzer in het vuur. Voor de 24-jarige ronderenner is de Volta ao Algarve zijn eerste rittenkoers van het seizoen, nadat hij vorige maand al enkele wedstrijden reed in de Challenge Mallorca. Almeida zal ongetwijfeld willen schitteren voor eigen volk. De thuisfavoriet beschikt over het totaalpakket om de ronde te winnen. Almeida gaat namelijk goed bergop, heeft een uitmuntende tijdrit in de benen en beschikt na een zware koers ook nog over een pittig sprintje. Het zijn kwaliteiten die van pas kunnen komen, op weg naar een eventuele eindzege.

Het is best reëel om te denken dat een Portugees er straks met de eindzege vandoor gaat. Almeida is een serieuze kanshebber, net als zijn oudere landgenoot Rui Costa. De wereldkampioen van Firenze mag dan inmiddels 36 jaar zijn, Costa is in dienst van zijn nieuwe ploeg Intermarché-Circus-Wanty volledig opgebloeid. De zegeteller van de sluwe Costa staat dit seizoen al op drie. De allrounder begon het seizoen met winst in de Trofeo Calvia en won daarna de slotrit én het eindklassement van de Ronde van Valencia, voor de nodige grote namen. Trekt hij in de Algarve de goede lijn door? We sluiten het zeker niet uit!

We verwachten ook wel wat van de Jumbo-Visma-ploeg, met zijn kopman Tobias Foss. De sterke Noor krijgt, bij afwezigheid van Jonas Vingegaard, Primož Roglič en nieuwkomer Wilco Kelderman, de kans om voor eigen rekening te rijden. Vorig jaar was Foss (25) nog zesde in de Volta ao Algarve. De oud-winnaar van de Tour de l’Avenir zal, als de regerende wereldkampioen tegen de klok, ongetwijfeld willen toeslaan in de slottijdrit.

Dat zal ook het beproefde recept zijn van Ilan Van Wilder. De beloftevolle Belgische ronderenner van Soudal-Quick-Step hoeft in Portugal eens niet te knechten voor zijn landgenoot Remco Evenepoel.

Met twee bergetappes zal er veel geklommen moeten worden in de Volta ao Algarve, maar de slottijdrit van ruim 24 kilometer zal toch doorslaggevend zijn voor het eindklassement. Met andere woorden: we doen er verstandig aan om goed klimmende tijdrijders niet te onderschatten. We doelen met name op Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) en Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Ondanks zijn grote lijf heeft Ganna in het verleden al bewezen dat hij bergop zijn mannetje staat. Zo werd hij enkele weken geleden nog tweede in de Vuelta a San Juan, en dat na een tijdritloze chrono. De Zwitserse krachtpatser Küng was vorig jaar nog zevende in de Algarve.

Verder is het uitkijken naar Sergio Higuita en diens BORA-hansgrohe-ploeggenoot Jai Hindley, Milan Vader en Sam Oomen (Jumbo-Visma), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Mark Padun en Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Team DSM-belofte Oscar Onley, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Tobias Johannessen (Uno-X), Sébastien Reichenbach (Tudor), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) en seizoensrevelatie Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty). Velen zijn outsiders, maar die kunnen met een superweek zomaar verrassen.

Tot slot mogen we in de Volta ao Algarve ook altijd wat verwachten van de renners van de continentale thuisteams. Zoek niet naar de mannen van het inmiddels opgedoekte W52-FC Porto, maar we willen u toch enkele namen niet onthouden: Volta a Portugal-winnaar Mauricio Moreira en Federico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor), Luís Gomes (Kelly/Simoldes/UDO), Joaquim Silva (Efapel Cycling), Antonio Carvalho (ABTF Betão – Feirense) en Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

Het complete deelnemersveld voor de Volta ao Algarve is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Sprinters

Er zakken ook de nodige rappe mannen af naar de Algarve, wat ook niet zo verwonderlijk is met twee potentiële sprintritten. De grootste naam is die van Fabio Jakobsen. De Europese kampioen van Soudal Quick-Step is op papier de snelste man in deze Volta ao Algarve en was in het verleden al succesvol op Portugese bodem. Zo won hij vorig jaar nog twee etappes in de meerdaagse ronde.

De Nederlander zal in de sprints – als alles ordentelijk verloopt – de meeste concurrentie krijgen van Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Alexander Kristoff (Uno-X), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) en Matteo Trentin (UAE Emirates). We noteren ook de namen van Edward Theuns en Filippo Baronchini (Trek-Segafredo), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Casper van Uden en Pavel Bittner (Team DSM) en Søren Wærenskjold (Uno-X).

Let tevens op Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Fabian Lienhard (Groupama-FDJ), de gebroeders Mick en Tim van Dijke (Jumbo-Visma), Madis Mihkels en Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Iúri Leitão en Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA), Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) en João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Thymen Arensman

*** João Almeida, Jay Vine

** Rui Costa, Tobias Foss, Daniel Felipe Martínez

* Ilan Van Wilder, Sergio Higuita, Filippo Ganna, Stefan Küng

Weer en TV

De renners krijgen de komende dagen te maken met wisselende weersomstandigheden, meldt Weeronline ons. Zeker de eerste dagen zijn de regengoden de renners slecht gezind en zijn regenjasjes zeker geen overbodige luxe. Richting het weekend klaart het wat op, zijn er zelfs zonnige periodes, maar het blijft wisselvallig.

De Volta ao Algarve is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport en de online kanalen van Discovery+ en GCN+. De sportzender zendt vanaf woensdag dagelijks uit op Eurosport 1, vaak vanaf 15.30 uur. In onze tv-gids ‘Wielrennen op TV’ vind je de exacte uitzendtijden.