Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix op druk voorjaarsprogramma Jasper Philipsen

Jasper Philipsen zal dit voorjaar twee monumenten rijden. De sprinter van Alpecin-Deceuninck begint zijn voorjaar in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne en staat daarna ook aan de start van Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

Na het Openingsweekend kiest Philipsen voor het Italiaanse blok met Tirreno-Adriatico en ‘La Primavera’. Daarna keert de 24-jarige Vlaming terug naar eigen land, waar hij hoopt zijn eigen kansen te kunnen grijpen in de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

De Ronde van Vlaanderen staat niet op het programma van Philipsen. Een paar dagen later mag hij namelijk sprinten in de Scheldeprijs, waarna hij ook nog Parijs-Roubaix zal betwisten.

Vorig seizoen behaalde Philipsen negen overwinningen, waaronder twee ritzeges in de Tour de France. In het klassieke voorjaar bleef hij toen zonder zeges, buiten ritzeges in de UAE Tour en de Ronde van Turkije.

Wedstrijdprogramma Jasper PHILIPSEN