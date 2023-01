Quinten Hermans begint wegseizoen in de Algarve, focus op Ardennenklassiekers

“Nadien ga ik op hoogtestage om top te zijn in de Ardennenklassiekers”, vertelt Hermans aan Het Laatste Nieuws. “Mijn hoofddoel wordt de week van Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mogelijk rijd ik nog één Vlaamse kasseiklassieker, maar dat is nog niet beslist.” De Strade Bianche, waar hij vorig jaar 54ste werd, zal de renner van Alpecin-Deceuninck alvast niet betwisten.

Vorig jaar verraste Hermans – toen nog in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert – met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Een jaar eerder was hij veertiende in de Waalse Pijl en twintigste in de Amstel Gold Race.

Crossseizoen

De afgelopen maanden deed Hermans mee aan elf crossen. Eén keer, in de Kermiscross Ardooie (C2), wist hij te winnen, maar voor de rest stond hij nimmer op het podium. “Ik had er misschien iets meer van verwacht, maar het niveau van de concurrentie is gewoon erg hoog en ik zit ook nog maar vijf en een halve week op de fiets. Dan kan je geen wonderen verwachten.”