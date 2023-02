Mathieu van der Poel rijdt E3 Saxo Classic in aanloop naar Ronde en Roubaix

Mathieu van der Poel maakt dit voorjaar ook zijn opwachting in de E3 Saxo Classic. Het was al bekend dat de kopman van Alpecin-Deceuninck de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou betwisten, maar welke semi-klassiekers hij zou rijden, was nog niet bekend.

Van der Poel kiest voor Strade Bianche als eerste koers in het voorjaar. Vervolgens zal hij zich in Tirreno-Adriatico voorbereiden op de rest van de klassiekers, te beginnen met Milaan-San Remo. Een week later zal hij ook aan de start staan van de E3 Saxo Classic. Die koers, waar hij onder meer Wout van Aert zal treffen, stond aanvankelijk nog niet op zijn gepresenteerde programma.

De E3 Harelbeke is de enige wedstrijd die Van der Poel zal betwisten tussen Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Een week na de Vlaamse Hoogmis, die hij al twee keer wist te winnen, doet MVDP ook nog een gooi naar de winst in Parijs-Roubaix.

“De honger om ‘Roubaix’ te winnen is niet groter dan om Vlaanderen te winnen”, vertelde Van der Poel in januari nog aan WielerFlits. “Ik zou even blij zijn met Vlaanderen als met Roubaix, uiteraard. Roubaix heb ik wel nog niet gewonnen, dus dat zou wel mooi zijn om die bij te schrijven. Het is niet zo dat ik dat hoger plaats dan de Ronde.”

Wedstrijdprogramma Mathieu VAN DER POEL

