Alpecin-Deceuninck-renners Groves en Kragh Andersen kennen voorjaarsprogramma

Søren Kragh Andersen en Kaden Groves, twee nieuwkomers bij Alpecin-Deceuninck, kennen hun wedstrijdprogramma voor de eerste koersmaanden. De Deense klassiekerspecialist begint zijn seizoen in Omloop Het Nieuwsblad, sprinter Groves zal in Le Samyn zijn eerste wedstrijdkilometers voor zijn nieuwe ploeg afwerken.

Alpecin-Deceuninck maakte zondag niet alleen de programma’s van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen bekend, ook Kragh Andersen en Groves weten nu waar ze aan toe zijn. De Deen kan zich opmaken voor een drukke voorjaarsperiode. Kragh Andersen begint dus in Omloop Het Nieuwsblad, gevolgd door Le Samyn en Parijs-Nice. In de Franse meerdaagse hoopt hij de puntjes op de i te zetten voor de belangrijkste voorjaarsklassiekers.

Kragh Andersen zal na de ‘Koers naar de Zon’ deelnemen aan Milaan-San Remo, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Na Vlaanderens Mooiste zet de 28-jarige coureur een punt achter zijn kasseiencampagne en richt hij zijn vizier op de resterende klimklassiekers, met de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. De Waalse Pijl staat niet op zijn programma.

Lees meer: Mathieu van der Poel rijdt E3 Saxo Classic in aanloop naar Ronde en Roubaix

Lees meer: Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix op druk voorjaarsprogramma Jasper Philipsen

Waar Kragh Andersen zich vooral richt op het eendaagse werk, zal Groves met name worden uitgespeeld in de meerdaagse wielerkoersen. Na zijn sportieve ‘vuurdoop’ in Le Samyn zal de rappe Australiër aan de start verschijnen van Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. In die laatste koers won hij vorig jaar nog een etappe, toen nog in het tenue van BikeExchange-Jayco. Na de Ronde van Catalonië volgen voor Groves nog de Volta Limburg Classic en Parijs-Roubaix.

Wedstrijdprogramma Søren KRAGH ANDERSEN

Wedstrijdprogramma Kaden GROVES