Prachtige trainingstochten van Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe

Opinie

Het zijn superkampioenen voor wie alleen de allergrootste prijzen tellen. De eerste semi-klassiekers van het seizoen zien ze als hun speelterrein. Niet denken, maar puur op je gevoel koersen.

In het strakke keurslijf van de marginal gains, waar je grotendeels volgens de wetten van de wetenschap wordt gestuurd, is het frank en vrij koersen voor hen een uitlaatklep. Je wordt immers geen coureur door afwachtend te koersen. Die eigenschap heeft eraan bijgedragen dat Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe tot superkampioenen zijn uitgegroeid.

De wereldkampioen én de winnaar van de Ronde van Vlaanderen die dit weekeinde de lont in het kruitvat steken in respectievelijk Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Mooier kan het bijna niet. Van der Poel en Alaphilippe hebben ervoor gezorgd dat het klassieke voorjaar 2021 op dezelfde voet verder gaat met wat het corona-wielerjaar 2020 zo boeiend heeft gemaakt: toprenners die met lef durven te koersen.

Koershardheid opdoen

In Omloop Het Nieuwsblad is Alaphilippe de grote animator, met een aanval op de Berendries op 32 kilometer van de finish. Kritisch oordelen kenners dat hij té onstuimig met zijn krachten omspringt. Maar wat als er twee of drie goede renners met de Fransman mee springen? Daarnaast zet hij zijn sterke Deceuninck-Quick-Step ploeg in een zetel, waardoor de luitenants Florian Sénéchal en Kasper Asgreen zich kunnen sparen om Davide Ballerini ideaal te lanceren voor de sprint. ‘BAM’, kan Patrick Lefevere via zijn Twitter-account weer een zege voor zijn collectief vieren.

Wat Van der Poel een etmaal later in Kuurne doet, is nog straffer. Op de Kanarieberg op 83 kilometer zingt de Nederlandse kampioen al de hoogste toon. Alleen de Ecuadoraan Jhonatan Narvaez ziet het gevaar. Op dat moment zijn er genoeg goede renners die in staat moeten zijn om mee te gaan. Maar aanvallen op zo’n twee uur van de finish is gekkenwerk; beter gezegd zelfmoord. Al moet iedereen na de Amstel Gold Race van 2019 weten dat als Van der Poel vroeg aanzet, de wedstrijd op zijn kop komt te staan. Tot aan de finish is het vervolgens een schitterende koers, waarbij MVDP zijn Waterloo pas vindt op 1,6 kilometer van de streep.

Alaphilippe en Van der Poel zijn allebei naar Vlaanderen gekomen om te trainen. Om hun vorm aan te scherpen voor de belangrijke afspraken die de komende weken op het programma staan. En trainen betekent voor deze twee grootheden niet in de wielen rijden, maar koershardheid opdoen.

De wereldkampioen had vorig seizoen op pijnlijke wijze afscheid genomen van Vlaanderen. In dé Ronde zat hij in de beslissende ontsnapping, maar zijn wedstrijd was over na een onfortuinlijke botsing met een motard waar hij twee gebroken middenhandsbeentjes in zijn rechterhand aan overhield. Tot begin deze maand klaagde hij dat hij door deze blessure nog niet met volle kracht kon aanzetten. Zijn deelname aan de Omloop was vooral ook een test om te kijken of hij op de kasseien weinig last van zijn herstelde hand zou ondervinden.

UAE Tour

Mathieu van der Poel zou helemaal niet aanwezig zijn in dit openingsweekeinde. Hij had de UAE Tour uitgekozen om zijn conditie op te vijzelen richting het voorjaar. Zeven dagen lang in de woestijn fietsen, waar twee cols op het programma stonden. In de eerste waaierrit verbaast hij zichzelf met de dagwinst. Veel plezier beleeft hij niet aan de rode leiderstrui. Een etmaal later zit hij al op het vliegtuig naar huis omdat een van de stafleden van zijn ploeg positief heeft getest op Corona.

De grootste teleurstelling aan de Perzische Golf is voor Van der Poel dat hij nu de nodige koershardheid mist. Je komt immers altijd wat sterker uit zo’n rittenkoers van een week. Met het oog op het voorjaar baalt hij. Al biedt de mogelijkheid om Kuurne-Brussel-Kuurne te rijden enige uitkomst. “Ik hoop een beetje koers te maken”, zegt hij voor de start in Kuurne. Want hij weet als geen ander dat hij die zware wedstrijdkilometers nodig zal hebben richting de Strade Bianche van komende zaterdag.

Net als Alaphilippe een dag eerder, is Van der Poel niet echt met de overwinning bezig. Met alle respect voor het openingsweekeinde, maar voor de grote kampioenen zijn het trainingswedstrijden geworden. Een resultaat is mooi meegenomen, maar het is niet de verrijking op het palmares waar ze op uit zijn. Het commentaar van de Nederlands kampioen voorbij de finish in Kuurne zegt misschien wel het meest: “Ik heb me geamuseerd. Dit was de beste manier om me klaar te stomen voor wat er nog komt.”