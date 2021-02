Mads Pedersen wint Kuurne-Brussel-Kuurne, Mathieu van der Poel kleurt de koers

Mads Pedersen heeft Kuurne-Brussel-Kuurne 2021 gewonnen. Na een attractieve koers van 197 kilometer was de Deen van Trek-Segafredo de beste sprinter in de straten van Kuurne. Anthony Turgis werd tweede, Tom Pidcock derde. De koers werd gekleurd door Nederlands kampioen Mathieu van der Poel, die na een vroege aanval pas in de laatste twee kilometer ingerekend werd.

Kort na de officiële start reden vier renners weg uit het peloton. Maciej Bodnar, Patrick Gamper (beiden BORA-hansgrohe), Ludwig De Winter (Intermarché-Wanty-Gobert) en Artyom Zakharov (Astana-Premier Tech) kregen niet veel later aansluiting van Tom Paquot (Bingoal-WB) en Jonas Hvideberg (Uno-X). Hun voorsprong schommelde lange tijd rond de zes minuten. UAE Emirates voerde het peloton aan in dienst van sprinter Alexander Kristoff, terwijl ook Deceuninck-Quick-Step hulp verleende in de achtervolging.

Van der Poel opent de debatten vroeg

Vooraf waren alle ogen gericht op Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen had beloofd koers te gaan maken en kwam die woorden op 85 kilometer van de finish na: op de Kanarieberg plaatste hij een flitsende demarrage die alleen Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) kon volgen. De twee pakten direct een halve minuut op het peloton. Victor Campenaerts probeerde daarna in zijn eentje de oversteek te maken, maar hij had daar de grootste moeite mee.

Van der Poel en Narvaez liepen op de Kruisberg verder uit op het peloton. Ze kwamen tot op twee minuten van de kopgroep. In aanloop naar de Côte de Trieu was de voorsprong van Bodnar, Gamper, De Winter, Zakharov, Paquot en Hvideberg ruim een minuut op de twee achtervolgers, maar na de Trieu liep het verschil snel af. De Oude Kwaremont stond namelijk te wachten op 60 kilometer van het einde. Bovenop de iconische kasseienklim sloten Van der Poel en Narvaez aan bij de kopgroep. De Winter reed na een sterke klim nog even solo, maar werd uiteindelijk toch gegrepen door MVDP.

Elitegroep ontstaat op de Oude Kwaremont

In het peloton gooide Jasper Stuyven de knuppel in het hoenderhok op de Kwaremont. Het zorgde voor een eerste schifting, waarbij ook titelverdediger Kasper Asgreen en John Degenkolb zich toonden. Die elitegroep volgde op ruim een minuut van de koplopers. Vooraan trapte Van der Poel op de Kluisberg, de laatste klim van de dag, flink op het gaspedaal. Narvaez en Hvideberg (de Europese beloftenkampioen) konden de kopman van Alpecin-Fenix volgen, waarna Gamper en Zakharov nog wisten terug te keren.

De achtervolgende groep met favorieten volgde op dat moment, vijftig kilometer voor de finish, op 45 seconden van de kopgroep. In totaal ging het om ongeveer twintig renners, waaronder Degenkolb, Asgreen, Stuyven, Søren Kragh Andersen, Anthony Turgis, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Matteo Trentin, Tiesj Benoot, Dylan Teuns, Tom Pidcock, Nils Politt, Bryan Coquard en Ide Schelling. Het verschil bleef lange tijd rond de 40 seconden schommelen, omdat de achtervolging niet écht op gang kwam.

Spanning tot in Kuurne

Sterker nog, Van der Poel en co liepen uit op de elitegroep. Het grote peloton, met onder meer Arnaud Démare en Alexander Kristoff, volgde 40 kilometer van het einde op anderhalve minuut van de kopgroep. Op de laatste kasseistrook van de dag, de Beerbosstraat, werd flink versneld uit de achtervolgende groep. Trentin, Van Avermaet, Teuns en Asgreen versnelden, dunden de groep uit en reden de helft van de voorsprong af.

Toch kwamen de achtervolgers niet dichter dan twintig seconden. Bij het inrijden van Kuurne was het gat tussen de groep-Van der Poel en de groep-Van Avermaet weer gegroeid richting de halve minuut. Een groepje met Sonny Colbrelli en Mads Pedersen leek vlak voor de eerste passage aan de finish aan te sluiten bij de achtervolgers, maar dat ging zeker niet makkelijk. Vijftien kilometer voor het einde waren de verschillen minimaal: de drie voorste groepen zaten binnen dertig seconden van elkaar.

Klein verschil tot diep in de finale

In de laatste omloop kwam de jagende groep terug tot op tien tellen van Van der Poel en co, die nog altijd de grootste gangmaker was van voren. Mede door zijn inspanning liep het verschil weer op richting de zeventien seconden. Het werd zo een waar secondenspel in deze openingsklassieker. Ondertussen mochten ook Jhonatan Narvaez, Patrick Gamper, Jonas Hvideberg en Artyom Zakharov dromen van een podiumplek in Kuurne, want de achtervolgers leken langzaam maar zeker opgebrand.

Kasper Asgreen probeerde op vier kilometer van de meet met een aanval de sprong te maken. Hij kreeg Heinrich Haussler en Søren Kragh Andersen mee, maar de drie kwamen niet weg. Door de aanval kwam de groep-Van der Poel wel in zicht. Op 1,6 kilometer van de meet was de aanvalspoging van de Nederlandse kampioen ten einde.

Pedersen volgt Asgreen op

Kragh Andersen plaatste meteen een volgende versnelling en daarmee trok hij de groep op een lint. In de laatste rechte lijn draaide het vervolgens uit op een massasprint die gewonnen werd door Mads Pedersen. Hij bleef Anthony Turgis (Total Direct Energie) en Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) voor. Jenthe Biermans van Israel Start-Up Nation was op de vijfde plaats de beste Belg in de uitslag.