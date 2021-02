Davide Ballerini sprint naar zege in Omloop Het Nieuwsblad

Davide Ballerini won zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad. De renner van Deceuninck-Quick-Step bleef in een sprint met een omvangrijke groep Jake Stewart en Sep Vanmarcke voor.



Het seizoen is begonnen. Om 11.05 uur klonk het startschot voor de 76e Omloop Het Nieuwsblad in Gent.

Vroege vlucht met De Backer en De Ketele

Een vroege vlucht liet niet lang op zich wachten. Al na enkele kilometers reden Kenny De Ketele, Bert De Backer, Yevgeniy Fedorov, Matis Louvel en Ryan Gibbons weg uit het peloton. In de uren die volgden kregen zij met een voorsprong van acht minuten volop de ruimte.

Deceuninck-Quick-Step en Movistar jagen op vroege vlucht

Met nog 140 kilometer te gaan begonnen Movistar en Deceuninck-Quick-Step zich om de voorsprong van het vijftal vooraan te bekommeren. Met twee renners op kop haalden zij steeds weer kleine hapjes uit hun achterstand.

Ondertussen doemden met de Leberg, Den Ast, Kattenberg en Holleweg de eerste hellingen op. Na elke helling nam de nervositeit in het peloton een beetje toe. We zagen het terug in het aantal valpartijen: Mark Padun, Paul Martens, Sonny Colbrelli, Sep Vanmarcke en Otto Vergaerde gingen allemaal naar de grond nog voor de finale goed en wel was begonnen.

Toen Kasper Asgreen op zeventig kilometer van de meet met een flinke kopbeurt nog maar eens een hap uit de voorsprong (2 minuten en 30 seconden) van de vroege vlucht haalde, werd duidelijk dat de eerste aanvallen niet lang meer op zich lieten wachten. Victor Campenaerts en Julius van den Berg probeerden het, maar werden even snel weer geneutraliseerd.

Rutsch, Kooij en Jacobs proberen het

Jonas Rutsch kon daarna rekenen op meer succes. Op 68 kilometer van de finish ging de Duitser er vandoor. De 23-jarige renner kreeg de kopgroep in het vizier, maar werd op 52 kilometer van de meet weer tot de orde geroepen na de Wolvenberg.

De finale leek daarna definitief begonnen. Op weg naar de Molenberg maakten Olav Kooij en Johan Jacobs zich los van het peloton. Zij haalden als eerste de vroege vlucht bij. Bij de favorieten bleef de actie van de twee talenten van Movistar en Jumbo-Visma niet onopgemerkt.

Molenberg maakt brokken

Een tiental coureurs, waaronder Julian Alaphilippe, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Tom Pidcock en Davide Ballerini, maakten de oversteek op de Molenberg en gingen met een halve minuut voorsprong naar de tweede passage van de Leberg en de Berendries.

Alaphilippe solo na aanval op Berendries

Op de Berendries ontbond Alaphilippe zijn duivels. De wereldkampioen gaf er een snok op en reed Van Avermaet, Vanmarcke en Pidcock uit de wielen. Met nog dertig kilometer te gaan stevende Alaphilippe alleen af op de finish.

Muur van Geraardsbergen en Bosberg maken geen verschillen

De renner van Deceuninck-Quick-Step had al snel een voorsprong van dertig seconden te pakken, maar vlak voor de Muur van Geraardsbergen smolten alle groepen in de wedstrijd weer samen. Een groep van veertig renners reed vervolgens tezamen omhoog.

Gianni Moscon probeerde het na de Kapelmuur. De Italiaan zag zijn poging enkele kilometers later op de Bosberg stranden. Op deze laatste beklimming zagen we nog een aanval van Tom Van Asbroeck, maar ook hij kon het peloton niet uit elkaar scheuren.

Massasprint in de maak

Een massasprint was vervolgens in de maak. Met Bryan Coquard, Christophe Laporte en Alexander Kristoff waren er nog enkele rappe mannen vooraan aanwezig. Deceuninck-Quick-Step controleerde dan weer het peloton voor Ballerini.

Ballerini wint

Een mechanisch probleem in de slotkilometer zorgde ervoor dat er een streep kon door de naam van Kristoff, maar vermoedelijk kon de Noor ook niks meer uitrichten tegen de dominantie van Deceuninck-Quick-Step. De Belgische WorldTour-ploeg piloteerde Ballerini in de laatste meters tamelijk eenvoudig naar de zege. Tweede werd Stewart, derde Vanmarcke.