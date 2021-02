UAE Tour: Mathieu van der Poel verslaat David Dekker na waaierspektakel

Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de UAE Tour op zijn naam geschreven. De Nederlandse kampioen wist onderweg een waar waaierspektakel te overleven, maakte in de finale deel uit van een elitegroepje en bleek in Al Mirfa over de snelste benen te beschikken. David Dekker eindigde knap als tweede.

Vandaag begon in de Verenigde Arabische Emiraten de derde editie van de UAE Tour met een biljartvlakke etappe van Al Ruwais naar Al Mirfa. Een eerste massasprint stond in de sterren geschreven, maar onderweg moesten de renners wel op hun hoede zijn voor eventuele waaiers. Op sommige punten was het zelfs alle hens aan dek voor de favorieten voor de eindzege.

Waaieralarm

Om negen uur ’s ochtends Nederlandse tijd trokken de renners zich in gang en van bij de start was het code rood voor de klassementsrenners en sprinters met winstambities. Vooraan werd het gaspedaal stevig ingeduwd en het peloton brak al snel in verschillende groepen uiteen. De openingsfase van de koers werd dus gekleurd door waaiers en vooraan waren renners als Mathieu van der Poel en titelverdediger Adam Yates bij de les.

Niet veel later ging de koers echter voor een eerste keer op slot, aangezien de renners plots te maken kregen met een draaiende wind. De achtergebleven groepjes kregen de kans om weer vooraan aan te sluiten en in het peloton reden de renners plots breeduit over de weg. De etappe leek een beetje voort te kabbelen, maar de mannen van Deceuninck-Quick zagen met nog 110 kilometer te gaan opnieuw een mogelijkheid om het peloton te doen scheuren.

Pogačar, Yates en Van der Poel zijn mee

Tourwinnaar Tadej Pogačar, titelverdediger Adam Yates en João Almeida waren de belangrijkste klassementsrenners in de eerste groep, terwijl ook Jumbo-Visma-nieuweling David Dekker, Fernando Gaviria en Elia Viviani als sprinters de eerste slag hadden overleefd. Ook Van der Poel was nog maar eens mee met de eerste waaier, in tegenstelling tot iemand als Caleb Ewan, die al snel in het defensief werd gedrukt.

Het verschil tussen de eerste twee waaiers liep al snel op tot bijna een minuut. De voorste groep bereikte intussen de eerste tussensprint en daar wist Almeida uitstekende zaken te doen. De lepe Portugees wist er drie bonificatieseconden te sprokkelen met het oog op een eventuele eindzege. De eerste groep bestond overigens uit 26 renners. Meerdere teams hadden drie mannetjes mee vooraan, waardoor er snel sprake was van een vlotte samenwerking.

Samenstelling van de eerste waaier Tadej Pogačar (UAE Emirates)

Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

Fernando Gaviria (UAE Emirates)

Adam Yates (INEOS Grenadiers)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Roy Jans (Alpecin-Fenix)

Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

Elia Viviani (Cofidis)

Rubén Fernández (Cofidis)

Kenneth Vanbilsen (Cofidis)

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

Shane Archbold (Deceuninck-Quick-Step)

Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step)

Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step)

Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick-Step)

Neilson Powless (EF Education-Nippo)

Alexys Brunel (Groupama-FDJ)

Anthony Roux (Groupama-FDJ)

Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert)

Omer Golstein (Israel Start-Up Nation)

David Dekker (Jumbo-Visma)

Chris Harper (Jumbo-Visma)

Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo)

Emīls Liepiņš (Trek-Segafredo)

Kiel Reijnen (Trek-Segafredo)

UAE Emirates, Alpecin-Fenix, Cofidis, Deceuninck-Quick-Step en Trek-Segafredo waren de dominante ploegen. In de achtergrond probeerden meerdere teams nog iets recht te zetten, maar het verschil bleef maar oplopen. Renners als Wout Poels, Sepp Kuss, Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali zaten in een tweede of derde waaier. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome bivakkeerde zelfs in een vierde groepje.

In de achtervolgende groep nam BORA-hansgrohe het meeste initiatief, in de hoop om sprinter Pascal Ackermann en klimmer Emanuel Buchmann weer naar voren te loodsen, maar het kalf bleek al een tijdje verdronken. Met nog dertig kilometer te gaan was het verschil tussen de eerste twee groepen bijna drie minuten. Voor Pogačar, Yates en Almeida kon de eerste etappe niet beter verlopen.

Deceuninck-Quick-Step zorgt voor vuurwerk

De winnaar van de rit moest uit de voorste groep van (inmiddels) meer dan twintig renners komen. Almeida was in de finale de eerste coureur die zijn kaarten op tafel gooide en de Portugees werd in zijn vlucht verzegeld door ‘stoorzender’ Vermeersch, Fernández en Powless. De aanvallers werden echter al snel weer ingerekend door de Deense stoomlocomotief Bjerg, die zich volledig opofferde voor zijn sprintkopman Gaviria.

Deceuninck-Quick-Step wilde zich echter niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en dus was Cattaneo de volgende renner die het probeerde namens de Belgische formatie. De sterke Italiaan wist, in tegenstelling tot Almeida, wel een interessante voorsprong bijeen te fietsen. Het verschil liep met nog vier kilometer te gaan op tot maximaal vijftien seconden, maar UAE Emirates wist de dappere Cattaneo nog wel in het vizier te houden.

‘Knecht’ Van der Poel sprint naar ritzege en leiderstrui

Met nog twee kilometer te gaan voelde Gaviria zijn moment gekomen en de Colombiaanse sprinter slaagde er met een ferme versnelling in om het laatste gaatje te dichten. De achtervolgers wisten echter voor het ingaan van de laatste kilometer ook weer aan te sluiten. Een sprint moest uiteindelijk de beslissing brengen en uiteindelijk bleek Van der Poel de snelste, voor een sterke Dekker en de Deen Mørkøv.

Van der Poel, die voor de start van de UAE Tour nog aangaf zelf geen doelen te hebben, pakt ook meteen de eerste leiderstrui. De renner van Alpecin-Fenix mag morgen dus als leider beginnen aan de vlakke individuele tijdrit van dertien kilometer op Al Hudayriyat Island.