Mathieu van der Poel vliegt vannacht met vier ploegmaats terug naar Nederland

Update

Alvast een beetje goed nieuws voor Mathieu van der Poel. De winnaar van de openingsetappe in de UAE Tour blijkt geen ‘close contact’ te zijn van het positief geteste staflid, waardoor Alpecin-Fenix maandagochtend de rittenkoers moest verlaten. Dat betekent dat Van der Poel niet in quarantaine moet.

Wanneer Van der Poel naar huis kan, is nog steeds niet officieel bevestigd. Maar volgens onze bronnen zou dat ‘heel binnenkort’ zijn. Ook uit andere hoek kregen we daar bevestiging van. Dat de Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix geen ‘close contact’ van het positief geteste staflid is, weten we ondertussen. De viervoudige wereldkampioen veldrijden moet dus, in tegenstelling tot een paar ploegmaats, niet in zelfisolatie.

Dat op zich is al goed nieuws en zou betekenen dat Van der Poel, als hij op tijd terug in België is, zaterdag alsnog van start kan in de Omloop Het Nieuwsblad. Organisator Flanders Classics liet bij monde van CEO Tomas Van Den Spiegel alvast weten hem met open armen te zullen ontvangen. Tenminste, als MVDP ook in België nog een negatieve PCR- of sneltest (24 uur voor de start) kan voorleggen. (maandag 22 februari, 21.22 uur)

Update 21.58 uur – Van der Poel mag naar huis

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt dat Mathieu van der Poel naar huis mag vliegen. Samen met vier ploeggenoten (Roy Jans, Jasper Philipsen, Kristian Sbaragli en Louis Vervaeke) en drie stafleden zit hij in het vliegtuig naar Amsterdam, waar hij dinsdagochtend landt. Zij zijn geen ‘close contact’ met het positief geteste staflid en zijn zondag en vandaag negatief getest op het coronavirus.

Deze avond hebben Van der Poel, Jans, Philipsen, Sbaragli en Vervaeke nog een sneltest gehad op het vliegveld. Die waren allemaal negatief, waardoor ze in het vliegtuig naar Amsterdam mogen stappen. Daar landen ze dinsdagochtend.

De rest van de Alpecin-Fenix-ploeg blijft in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten, omdat zij wel een ‘close contact’ waren met het positief geteste staflid. Onder hen ook Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert. Zij hebben zondag weliswaar een negatieve PCR-test afgeleverd, maar dienen zich te houden aan de voorschriften van de autoriteiten. (maandag 22 februari, 21.58 uur)