Poolse justitie onderzoekt crash Groenewegen en Jakobsen vrijdag 7 augustus 2020 om 12:33

De Poolse justitie is een onderzoek gestart naar de crash van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in het slot van de eerste etappe in de Ronde van Polen. Dat melden het Poolse persbureau PAP en het ANP.



Volgens het Poolse persbureau PAP heeft de officier van justitie in Katowice inmiddels drie getuigen verhoord, onder wie een vertegenwoordiger van de organisatie.

De openingsrit in Polen eindigde woensdag in een groot drama. Door een ongeoorloofde actie van Dylan Groenewegen belandde Jakobsen in de dranghekken.

De renner van Deceuninck-Quick-Step werd met ernstig letsel aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij sindsdien in een kunstmatige coma wordt gehouden. Groenewegen brak bij de crash zijn sleutelbeen.

