Fabio Jakobsen wordt vandaag uit kunstmatige coma gehaald vrijdag 7 augustus 2020 om 08:22

Fabio Jakobsen staat vandaag opnieuw een belangrijke dag te wachten. De artsen gaan hem begin van de middag proberen hem uit zijn kunstmatige coma te halen.

De eerste etappe van de Ronde van Polen eindigde woensdag in een groot drama. Door een ongeoorloofde actie van Dylan Groenewegen belandde Jakobsen in de dranghekken. De renner van Deceuninck-Quick-Step werd met ernstig letsel aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij sindsdien in een kunstmatige coma werd gehouden.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de 23-jarige renner gisteren al uit zijn kunstmatige coma te halen, maar werd besloten om het een dag te vertragen. “We willen niks overhaasten. We doen vermoedelijk vrijdagochtend een nieuwe poging.”

“Er werd geen hersenschade vastgesteld en zijn ruggengraat is intact, maar het is niet duidelijk hoezeer het zenuwstelsel in zijn aangezicht werd beschadigd”, laat de behandelend arts Pawel Gruenpeter weten.

De eerste prioriteit van teammanager Patrick Lefevere is dat Jakobsen blijft leven. “Prioriteit nummer twee is het herstellen van zijn aangezicht. Gelukkig zijn er geen vitale organen geraakt, maar alle beenderen in zijn gezicht zijn gebroken en hij is al zijn tanden kwijt. Het is echt heel erg. Misschien is het nog een geluk dat de artsen in de regio waar het gebeurde ervaring hebben met zware ongevallen.”

De teammanager regelde gisteren een privévlucht van Rotterdam naar Polen voor de ouders en vriendin van de onfortuinlijke sprinter. Ook heeft de ploeg een psycholoog meegestuurd om de renners en omkadering bij te staan in deze moeilijke tijd.