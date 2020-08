Dylan Groenewegen heeft gebroken sleutelbeen donderdag 6 augustus 2020 om 15:40

De horrorcrash in de Ronde van Polen heeft ook grote fysieke gevolgen voor Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma, die het incident veroorzaakte, is vandaag geopereerd aan een gebroken sleutelbeen.

De eerste etappe van de Ronde van Polen eindigde gisteren in een groot drama. Door een ongeoorloofde actie van Groenewegen belandde Jakobsen in de dranghekken. De renner van Deceuninck-Quick-Step werd met ernstig letsel aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht.

Bij de crash klapte ook Groenewegen zelf tegen de grond. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij daarbij zijn rechtersleutelbeen heeft gebroken. De 27-jarige renner is inmiddels terug in Nederland en al geopereerd aan de kwetsuur.

Richard Plugge: “Merijn Zeeman en ik hebben Dylan vanmiddag eventjes bezocht in het ziekenhuis, waar hij is geopereerd aan een gebroken sleutelbeen. We hebben hem kort zijn verhaal laten doen. Dylan vindt het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Hij was zichtbaar aangeslagen.”

“Ook voor hem telt nu vooral het herstel van Fabio en de anderen die bij deze vreselijke valpartij gewond zijn geraakt. Binnenkort zullen we het voorval uitgebreider met hem bespreken. We zijn met onze gedachten bij de slachtoffers en hopen met heel ons hart op een goed herstel.”