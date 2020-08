Eduard Prades breekt nekwervel in Polen donderdag 6 augustus 2020 om 08:55

Een dag na de horrorcrash in Polen wordt steeds duidelijker wat de omvang van de schade is. Bij Movistar is Eduard Prades het grootste slachtoffer van de grote valpartij. De 32-jarige renner brak bij de val in een nekwervel.

De Catalaan werd geraakt door een dranghek, dat door de val van Fabio Jakobsen op de weg werd gekatapulteerd. “Hij kon het dranghek niet ontwijken en heeft daar een diepe wond aan zijn rug aan overgehouden, dat moest worden gehecht”, schrijft de ploeg in een persbericht.

Prades werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij verder is onderzocht. Röntgenfoto’s maakten duidelijk dat hij kleine breuk in nekwervel C6 heeft opgelopen.

Hij heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht en zal vandaag terugreizen naar Spanje. In Pamplona, waar het hoofdkantoor van de ploeg zit, zal hij de komende dagen verder worden onderzocht.