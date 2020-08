Nasleep horrorcrash in openingsetappe Ronde van Polen woensdag 5 augustus 2020 om 19:26

Renners van verschillende ploegen waren betrokken bij de harde valpartij in de openingsetappe van de Ronde van Polen. In onderstaand overzicht bundelen we berichten vanuit de teams met updates over gevolgen van de crash.

Eduard Prades

Eduard Prades ving een groot deel van zijn val op met zijn schouder, bleek uit zijn verwondingen. Ook heeft hij een wond overgehouden aan zijn rug. Zijn ploeg Movistar laat weten dat hij tests zal ondergaan om blessures vast te stellen en/of uit te sluiten.

Detalles más precisos sobre la caída de @eduprades en el @Tour_de_Pologne #TDP20: el tarraconense presenta su mayor golpe en la zona de la escápula, así como una herida en la espalda. Pasará pruebas en un hospital de Katowice para confirmar o descartar lesiones. pic.twitter.com/Iv2wGD8ykf — Movistar Team (@Movistar_Team) August 5, 2020

Marc Sarreau

Marc Sarreau is bij bewustzijn en op weg naar het ziekenhuis, meldt zijn ploeg Groupama-FDJ. Daar worden van de Franse sprinter onder begeleiding van de ploegarts röntgenfoto’s gemaakt. De ploeg belooft vanavond nog een update van zijn situatie.

Marc Sarreau est conscient et en route pour l'hôpital où il passera des radios, accompagné du médecin de l'équipe. On vous donne d'autres nouvelles dans la soirée.#TDP20 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 5, 2020

Damien Touzé

Damien Touzé is bij bewustzijn gebleven tijdens de valpartij en is overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Zodra de volledige diagnose gesteld is, meldt de ploeg dit via haar social media.

Damien stayed conscious after the crash and is at the hospital for extra exams. We will give you some news when we’ll have a full dignostic. — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 5, 2020

Dit bericht wordt aangevuld.