dinsdag 12 december 2023 om 08:00

Philipsen of Kooij: Wie is de beste sprinter van 2023?

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2023? Er is weer een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de beste sprinter van 2023.

Arnaud De Lie

Met tien overwinningen in 2023 drukte Arnaud De Lie ook in zijn tweede jaar als profwielrenner zijn stempel op het seizoen. Van januari (Clàssica Comunitat Valenciana) tot en met oktober (Famenne Ardenne Classic) wist de jongeling van Lotto Dstny te winnen en nam hij de ploeg op zijn schouders. Met ereplaatsen in onder meer Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne toonde De Lie aan meer te zijn dan alleen een sprinter.

Dat liet De Lie ook zien tijdens zijn grootste overwinning tot nu toe. Het hele jaar hikte de Luxemburger aan tegen zijn eerste zege in de WorldTour, en die kwam er uiteindelijk in de GP de Québec. Vanuit ogenschijnlijk geslagen positie wist De Lie in de oplopende sprint iedereen te kijk te zetten. Onder meer Michael Matthews en Christophe Laporte kregen klop van de nog maar 21-jarige Belg. Zijn zege op één been in de Famenne Ardenne Classic zorgde vooral voor verbaasde gezichten.

Kaden Groves

Kaden Groves heeft zijn eerste jaar bij Alpecin-Deceuninck zeker niet gemist. De Australiër maakte de overstap om er tweede viool te spelen achter Jasper Philipsen, maar dat was een viool met een gouden randje. Groves boekte zeven overwinningen, waarvan zes in de WorldTour. Vooral daar waar echte topsprinters ontbraken, blonk Groves uit.

In de Ronde van Catalonië was Groves twee keer de snelste van een uitgedund peloton en in de Giro d’Italia sloeg hij in de openingsweek toe in de natte straten van Salerno. De Giro zou hij niet uitrijden, maar de Vuelta a España later in het jaar wel. Daar was Groves goed voor liefst drie ritzeges én eindwinst in het puntenklassement. Zijn enige niet-sprintzege was ook indrukwekkend: een ijskoude en zware editie van de Volta Limburg Classic soleerde hij naar de winst.

Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen zette zijn zegeteller het afgelopen jaar op 45 overwinningen. Zijn seizoenstotaal eindigde bij zeven zeges. Met maar één overwinning op WorldTour-niveau kan geconcludeerd worden dat Jakobsen weleens betere seizoenen gekend heeft. Die behaalde hij in het voorjaar tijdens Tirreno-Adriatico, waar hij sprintkoning Jasper Philipsen voorbleef.

Verder stond Jakobsen op het hoogste podium in rittenkoersen als de Vuelta a San Juan, de Ronde van Hongarije, de Baloise Belgium Tour (twee keer) en de Ronde van Denemarken (twee keer). In de Tour de France bleef de kopman van Soudal Quick-Step steken op een vierde plaats in de openingsweek, want na een valpartij niet veel later had hij te veel last om de Tour uit te rijden. Later in het jaar kondigde hij aan te vertrekken naar dsm-firmenich PostNL.

Olav Kooij

De ontwikkeling van Olav Kooij gaat onverminderd hard. Met maar liefst dertien overwinningen in 2023 is hij de op een-na-beste sprinter van het peloton, als we uitgaan van scorebordjournalistiek. Twee zeges in de WorldTour schoten erbovenuit voor het Jachtluipaard van Numansdorp, die in Parijs-Nice aan het begin van het jaar en die in de Ronde van Polen in de periode na de Tour.

Een grote ronde zat er nog niet in voor Kooij, maar die komt er wel aan na zijn sterke reeks van het voorbije seizoen. Vooral zijn vierklapper in de Tour of Britain viel op, met dank aan lead-Wout van Aert, en ook won hij twee etappes in de Vierdaagse van Duinkerke en de Tour of Guangxi. Kooij reed ook ijzersterk op het lastige WK in Glasgow (45e) en het EK in Drenthe (3e) en lijkt alles in zich te hebben om in 2024 een ritzege in een grote ronde te behalen. Wordt het de Giro, Tour of de Vuelta?

Tim Merlier

Tim Merlier heeft zijn eerste jaar bij Soudal Quick-Step opgeluisterd met elf overwinningen, waarvan vijf op het hoogste niveau. Een grote ronde zat er niet in voor de Belgische kampioen van 2022, die wel won in rittenkoersen als de UAE Tour, Parijs-Nice en de Ronde van Polen.

Merlier deelde bij de ploeg van manager Patrick Lefevere het kopmanschap in de sprints met Fabio Jakobsen en reed ook veel Belgische eendagskoersen. In twee ProSeries-wedstrijden van een dag was Merlier aan het feest: in Nokere Koerse en de GP de Fourmies.

Mads Pedersen

Voor Mads Pedersen was 2023 het beste jaar uit zijn carrière. De Deen is veel meer dan alleen een sprinter en dat bewees hij ook afgelopen jaar, maar in dit rijtje hoort hij zeker thuis door zijn zeven overwinningen. In Parijs-Nice, de Giro d’Italia en de Tour de France schoot hij raak en in het najaar was hij ook de snelste in de lastige BEMER Cyclassics in Hamburg.

Vooral zijn overwinning in de Ronde van Frankrijk zal menigeen nog bijgebleven zijn. Pedersen wist in de achtste etappe naar Limoges knap de massasprint te winnen op de lastige, oplopende aankomst. De kopman van Lidl-Trek rondde het ploegwerk af na een sprintduel met andere punchsprinters als Jasper Philipsen, Wout van Aert en Dylan Groenewegen.

Jasper Philipsen

Als we deze strijd op papier afdoen, is de winnaar gekend. Jasper Philipsen was de zegekoning van 2023 met maar liefst negentien overwinningen. De kopman van Alpecin-Deceuninck won van maart tot en met oktober en kende zijn hoogtijdagen in de Tour de France. Daar was de Belg goed voor vier ritzeges en een overtuigende overwinning in het puntenklassement.

Van al zijn zeges waren er acht op WorldTour-niveau. Ook was hij de snelste in wedstrijden als de Scheldeprijs (het officieuze WK voor sprinters), de Elfstedenronde Brugge, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl. Met late zeges in de Elfstedenrace in Friesland en vier (!) ritoverwinningen in de Ronde van Turkije trok hij de titel zegekoning naar zich toe, ten koste van Tadej Pogačar.