dinsdag 29 augustus 2023 om 19:15

Vuelta 2023: Kaden Groves maakt favorietenstatus waar na chaotische sprint in Tarragona

Kaden Groves heeft de vierde etappe van de Vuelta a España 2023 op zijn naam geschreven. De Australische sprinter van Alpecin-Deceuninck wist in finishplaats Tarragona een chaotische sprint naar zijn hand te zetten, door Juan Sebastián Molano in extremis nog te remonteren. Remco Evenepoel gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

In de derde etappe was het klimmen geblazen, in de vierde rit waren de rappe mannen aan zet. Althans, dat was voor de start toch de verwachting onder de meeste wielervolgers. Na de start in de hoofdstad Andorra la Vella kreeg het peloton eerst honderd kilometer aan dalende en vlakke kilometers voorgeschoteld in zuidelijke richting. In de finale volgden dan nog de Alto de Belltall (9,3 km aan 3,7%) en de Coll de Lilla (4,9 km aan 5,2%). Na de top van de Coll de Lilla was het nog dertig kilometer naar de finish, en dus kregen geloste sprinters nog wel de kans om terug te keren.

Ongevaarlijke kopgroep met bergkoning Sepúlveda

In de rit naar Andorra was er nog behoorlijk wat animo voor de vroege vlucht, maar nu bleek de eerste vluchtpoging ook meteen de goede. Eduardo Sepúlveda besloot net als gisteren weer in de aanval te gaan en de renner van Lotto Dstny kreeg het gezelschap van Ander Okamika (Burgos-BH) en David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA). De sprintersploegen wreven in hun handen, in de wetenschap dat een vlucht met drie perfect te controleren is, en dus liep het verschil al snel op richting de twee minuten. Team dsm-firmenich en Alpecin-Deceuninck hielden de boel echter wel onder controle.

Team dsm-firmenich wilde vandaag graag sprinten met Alberto Dainese, terwijl Alpecin-Deceuninck met Kaden Groves een van de kanshebbers op de ritzege in de gelederen had. Deze twee teams losten elkaar af aan kop van het peloton, waardoor de voorsprong van de kopgroep bleef schommelen rond die twee minuten. In een verder geschiedenisloze etappe verloren de drie vluchters steeds meer terrein. Sepúlveda, Okamika en Gonzalez begonnen met een dikke minuut voorsprong aan de Alto de Belltall (9,3 km aan 3,7%), waar punten te verdienen waren voor het bergklassement.

Sepúlveda doet goede zaken, sprint is onvermijdelijk

Sepúlveda deed op de top van deze klim uitstekende zaken door als eerste boven te komen: de Argentijn mocht zo drie punten op zijn conto bijschrijven en was nu ook de rechtmatige eigenaar van de bergtrui. Sepúlveda, Okamika en Gonzalez leken vervolgens te worden ingelopen, maar begonnen toch nog met een kleine bonus aan de Coll de Lilla (4,9 km aan 5,2%), meteen ook de laatste klim van de dag. Op de top zagen we hetzelfde beeld: Sepúlveda pakte er de volle buit en dat bleek ook meteen zijn laatste wapenfeit. De renner van Lotto Dstny liet zich met nog 25 kilometer te gaan inrekenen door het peloton.

De twee Spanjaarden stribbelden nog wat langer tegen, maar werden vlak na de tussensprint in Valls gegrepen. De sprintersteams reden vervolgens in gestrekte draf naar de laatste kilometers in Tarragona. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer nam INEOS Grenadiers resoluut de kop en dreef zo het tempo op. Hierdoor nam de nervositeit zienderogen toe en dit resulteerde in een valpartij in de laatste vijf kilometer. De grootste slachtoffers waren sprinter Bryan Coquard en Santiago Buitrago, de klassementsrenner van Bahrain Victorious.

Groves sprint in de chaos naar zege, Van den Berg komt ten val

Van wachten was inmiddels geen sprake meer, aangezien de sprintersploegen in een dollemansvaart naar de vod van de laatste kilometer reden. Geen enkele ploeg slaagde erin om de bovenhand te namen en zo kregen we een vrij onoverzichtelijke lead-out naar de eindsprint. Door een valpartij van Marijn van den Berg van EF Education-EasyPost kregen we al helemaal een chaotisch sprint. Juan Sebastián Molano dacht van de chaos gebruik te maken en ging van zeer ver aan. De Colombiaan leek even op weg naar de zege, maar dat was buiten Kaden Groves gerekend.

De Australiër kende een betere timing en wist zo de stilvallende Molano in de laatste vijftig meter nog te remonteren. Molano moest zo genoegen nemen met de tweede plaats, Edward Theuns eindigde namens Lidl-Trek als derde. Met Milan Menten en Dries Van Gestel finishten er nog twee Belgen bij de eerste vijf. Remco Evenepoel kwam veilig als twaalfde over de streep en blijft zo aan de leiding in het algemeen klassement.