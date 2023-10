woensdag 11 oktober 2023 om 14:32

Jasper Philipsen: “Zegekoning worden betekent misschien niet veel, maar voor mij wel”

Met zijn achttiende overwinning van het seizoen is Jasper Philipsen nu definitief de internationale zegekoning in profwedstrijden van 2023. “Dat was het doel en bleef me motiveren”, zegt de ritwinnaar in de Ronde van Turkije in het flashinterview.

Philipsen was in 2021 al eens de beste in Marmaris, en wist dus wat te verwachten. “Ik wist dat een sprint heel waarschijnlijk was. Er was wel die zware klim in de finale. Maar op de brede wegen naar Marmaris was het heel moeilijk om alleen voorop te blijven. We hebben het verhaal als ploeg goed aangepakt, ook al was Nico Denz heel sterk.”

De sprint verliep echter niet van een leien dakje voor de sprinter van Alpecin-Deceuninck. “Ik raakte een beetje ingesloten. Op 400 meter geraakte ik toch voorin en heb ik mijn kant gekozen. Ik dacht niet dat ik nog kon winnen, gelukkig vond ik net voldoende ruimte.”

Philipsen is nu definitief de internationale zegekoning, ten koste van zijn goede vriend Tadej Pogacar. “Na de Tour zochten we nog een mooi doel. Ik hou van winnen, dus dat zegerecord proberen binnenhalen was ideaal om me te blijven motiveren tot het einde van het seizoen, wat zeker niet altijd gemakkelijk is. Het betekent misschien niet veel, maar voor mij wel.”