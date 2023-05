Mads Pedersen voltooit trilogie in grote rondes binnen 301 dagen

Etappes winnen in de Giro d’Italia, Tour de France én Vuelta a España? Dat is niet veel wielrenners gegeven. Mads Pedersen voltooide donderdag die unieke trilogie en hij deed dat binnen een tijdsbestek van tien maanden. Binnen 301 dagen, om precies te zijn.

In de voorbije Tour de France was het Mads Pedersen, de aanvaller, die de etappe naar Saint-Étienne won vanuit een ontsnapping. Na een heuvelachtige finale rekende de Deen van Trek-Segafredo af met Fred Wright en Hugo Houle. Later in het jaar schroefde Pedersen zijn sprintsbenen onder in de Vuelta a España, waar hij drie etappes en het puntenklassement won.

Dit jaar focuste de wereldkampioen van 2019 zich na het voorjaarsklassiekers op de Giro d’Italia. Na een tweede plaats (in Melfi) en een derde plaats (in Salerno) was het in Napoli eindelijk raak voor Pedersen, opnieuw vanuit een massasprint. Exact 301 dagen na zijn ritzege in de Tour van 2022.

Nummer 104

Pedersen is de 104e renner die een etappe in alle drie de grote rondes heeft gewonnen in zijn carrière. Slechts een daarvan wist in een korter tijdsbestek die trilogie te voltooien: Daniele Bennati flikte het in 297 dagen (Tour 2007, Vuelta 2007, Giro 2008). Dat leidde tot een ‘Yeha!’ van de Italiaan op sociale media, met een knipoog uiteraard.

Vijf renners die nu actief zijn in de Giro d’Italia kunnen deze ronde nog hun trilogie voltooien: Bauke Mollema, Sepp Kuss, Magnus Cort, Simon Clarke en Warren Barguil.