Raymond Kerckhoffs • dinsdag 19 september 2023 om 10:18

Olav Kooij over zijn toekomst: “Sprinten of klassiekers is voor mij geen keuze”

Ride Bij de doelstellingen van Jumbo-Visma voor 2023 stond naast het winnen van de drie grote rondes, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ook nog een streven dat aan één renner was gekoppeld. Tien wedstrijden winnen met sprinter Olav Kooij. Inmiddels staat de teller van de Zuid-Hollander al op 11 zeges. In een groot interview in het komende herfstnummer van RIDE Magazine gaat Kooij uitgebreid in over zijn voordelen als ex-schaatser maar ook kijkt hij naar zijn toekomst.

Olav Kooij is als wielrenner veel meer dan alleen een sprinter. Dat heeft hij afgelopen voorjaar bewezen met een tweede plaats in de Classic Brugge-De Panne en achtste plaats in Gent-Wevelgem. Wat dat betreft doet hij denken aan Johan Museeuw en Tom Boonen die in hun eerste jaren ook nog massasprints wonnen, maar zich steeds meer gingen specialiseren als klassiekerspecialist. Een toekomstbeeld dat de Zuid-Hollander vooralsnog niet voor zich ziet.

“Er zijn inderdaad meerdere voorbeelden die zo’n switch hebben gemaakt”, geeft Kooij aan. “Ik heb dit voorjaar in Gent-Wevelgem en De Panne mooie wedstrijden gereden. Dat ik als sprinterstype voelde dat ik ook iets lastigere wedstrijden aankan en daar de komende jaren mee kan doen voor de winst. Er is echter nog een groot verschil tussen deze klassiekers en de monumenten. Ik zie mezelf de overstap naar die grote klassiekers niet heel snel maken. Ik denk dat ik altijd een sprinter zal blijven. Er zijn echter wel een aantal klassiekers die de sprinters net wel of net niet aankunnen. Dat zijn wedstrijden waar ik me graag op wil richten en die ik hopelijk ooit kan winnen.”

Mogen we het zo stellen: Als sprinter moet je nog drie tot vijf stappen naar de absolute top zetten. Als klassiekerspecialist moet je nog tien stappen zetten. Het blijft altijd afwachten hoe je je verder ontwikkelt.

“Dat klopt. De top in het eendagswerk is voor mij gewoon nog heel ver weg. Het is ook niet iets wat ik direct ambieer of voorzie. Dat ik echt zeg dat ik die kant op wil. Ik heb het gevoel dat ik redelijk dicht tegen de sprinttop zit. Dat ik meedoe met de beste sprinters voor de overwinningen. Dan is het ook logischer dat daar nu mijn focus ligt. En dat daar mijn kansen liggen. Voor mij is het dus niet echt een lastige keuze. Nee, het is niet eens een keuze voor mij. Sprinten is waar ik goed in ben. Daar kan ik een van de besten in worden.”

Kooij benadrukt dat het rijden van een grote ronde in 2024 belangrijk is en dat hij daar toezeggingen over heeft gekregen. “Normaal gezien maak ik volgend jaar mijn debuut in de Giro d’Italia of de Vuelta a España. Dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. Ik heb een mooi programma en krijg ook alle vertrouwen vanuit de ploeg.”

“Bij mijn keuze om bij Jumbo-Visma te blijven heb ik vooral gekeken naar hoe ik me bij deze ploeg de komende jaren verder kant ontwikkelen. Het was voor mij zeker geen must om volgend in de Tour de France te starten. Ik ben pas 21 jaar en moet nog leren wat het betekent om in een grote ronde te rijden. Ik denk dat je niet te hard van stapel moet lopen om hoe dan ook in de Tour te starten. Er zijn nog genoeg andere mooie doelen om eerst te behalen.”