vrijdag 10 november 2023 om 17:46

Tim Merlier wil koste wat kost naar de Tour: “Niet mijn stijl om heisa te creëren, maar ga er goed over praten”

Tim Merlier wil koste wat kost naar de Tour de France volgend jaar. De Belgische sprinter is ervan overtuigd dat hij, en sprintloods Bert Van Lerberghe, een toegevoegde waarde kunnen zijn in de selectie rond Remco Evenepoel. “Dat zou een goed idee zijn om Remco te helpen de Tour te winnen”, aldus Merlier bij RTBF.

“Ik heb gelezen en gehoord dat er geen sprinter mee zou mogen en dat deed pijn. Ik ben het niet echt eens met deze beslissing”, startte Merlier zijn relaas. “Vooral omdat er een moeilijke graveletappe op het programma staat. Bert Van Lerberghe en ik hebben alle kwaliteiten om Remco goed te beschermen, en hem te begeleiden qua positionering. Akkoord, er zijn ook andere renners in de ploeg die in staat zijn om dit werk te doen, maar onze kopman heeft niet alleen klimmers nodig.”

“Kijk hoe de rouleurs van Jumbo-Visma het peloton op sleeptouw nemen met hun trein, tot aan de voet van elke col. Ik blijf ervan overtuigd dat het selecteren van mij en Bert een goed idee zou zijn om Remco te helpen de Tour te winnen.

Merlier: “Niet mijn stijl om heisa te creëren, maar ik ga een goed gesprek aangaan”

Een nieuwe deelname aan de Giro of Vuelta ziet de 31-jarige renner niet meteen zitten. De Ronde van Italië ligt volgens hem te snel na de klassiekers en de Ronde van Spanje ligt te ver in het seizoen. “Ik wil naar de Tour”, is hij stellig. “Het is niet mijn stijl om heisa te creëren, maar ik ben van plan een goed gesprek met Patrick Lefevere aan te gaan. En wellicht ook met Remco. Ik wil ze uitleggen dat het mogelijk is om naar de Tour te gaan met een ploeg die gefocust is op het algemeen klassement, maar ook in staat is om massasprints te winnen.”