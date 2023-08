Welkome opsteker voor Fabio Jakobsen: “Winnen voelt altijd goed, maar vooral nu”

Fabio Jakobsen heeft een lastige periode achter de rug, maar woensdag mocht de Nederlandse sprinter eindelijk weer eens juichen. De Europees kampioen, die bezig is aan zijn laatste maanden bij Soudal Quick-Step, snelde in de tweede etappe van de Ronde van Denemarken op overtuigende wijze naar de zege.

Jakobsen kende door een valpartij een zeer frustrerende en moeizame Tour de France, maar liet woensdag in de Ronde van Denemarken zien dat hij weer over zijn pijlsnelle benen beschikt. In Silkeborg won hij na een korte maar zeer krachtige sprint de rit, voor Søren Wærenskjold en Søren Kragh Andersen. De 26-jarige Nederlander, die volgend jaar zal uitkomen voor Team dsm-firmenich, boekte zo zijn zesde zege van het seizoen.

“Winnen voelt altijd goed, maar vooral nu na een lastige zomer door die valpartij in de Tour en mijn opgave. Ik heb nooit opgegeven en met de steun van deze geweldige ploeg toonde ik nog maar eens waartoe ik in staat ben”, keek Jakobsen na afloop van de rit terug op een succesvolle dag op Deense bodem. “Ik had niet een betere terugkeer in competitie kunnen bedenken.”

Lees ook: Fabio Jakobsen wint tweede etappe Ronde van Denemarken met groot verschil

Het is voor Jakobsen alweer zijn 44ste zege bij de profs. Eerder dit jaar was hij al de snelste in de Vuelta a San Juan, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Hongarije. Ook won hij twee ritten in de Baloise Belgium Tour.