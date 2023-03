Philipsen en Thijssen jagen in Classic Brugge-De Panne beiden op derde seizoenszege

Zowel Alpecin-Deceuninck als Intermarché-Circus-Wanty levert woensdag een van de topfavorieten af voor de Classic Brugge-De Panne. Bij Alpecin-Deceuninck rekenen ze op Jasper Philipsen, bij Intermarché-Circus-Wanty hebben ze Gerben Thijssen in huis. Beiden wisten dit seizoen al twee keer te winnen.

Jasper Philipsen wist twee keer naar dagwinst te sprinten in Tirreno-Adriatio. In die rittenkoers had hij de hulp van Mathieu van der Poel, maar MVDP zal er woensdag niet bij zijn. Wel kan Philipsen beschikken over een andere Nederlander in zijn sprinttrein: Ramon Sinkeldam. Daarnaast zijn ook Maurice Ballerstedt, Alexander Krieger, Edward Planckaert, Lionel Taminiaux en Jonas Rickaert, die in de Bredene Koksijde Classic zijn langverwachte rentree maakte, van de partij.

De eerste overwinning van Thijssen was in de Grote Prijs Monseré, waar hij Caleb Ewan naar de tweede plaats verwees, al trekken de Australiër en diens ploeg Lotto Dstny die uitslag in twijfel. De zege van Thijssen in de Bredene Koksijde Classic was een stuk duidelijker: de Belg versloeg daar met ruim verschil Pascal Ackermann.

In de Classic Brugge-De Panne krijgt Thijssen de volgende renners in steun om voor de derde keer raak te schieten dit jaar: Niccolò Bonifazio, Julius Johansen, Baptiste Planckaert, Laurenz Rex, Boy van Poppel en Adrien Petit. Laatstgenoemde keert terug in koers nadat hij eind januari een schouderblessure opliep.