Ewan trekt uitslag GP Monseré in twijfel: “Denk eigenlijk dat ik gewonnen heb”

Caleb Ewan had zijn winnaarsinterview al gegeven, maar uiteindelijk werd Gerben Thijssen zondag – na het bestuderen van de finishfoto – als winnaar uitgeroepen van de GP Monseré. Dit tot ongenoegen van de Australiër, die nog altijd zijn twijfels heeft. “Ik denk eigenlijk dat ik gewonnen heb”, laat hij weten via social media.

De sprintkopman van Lotto Dstny deelt op Twitter enkele foto’s, die weer voor twijfel zorgen. “Toon me een foto waarop duidelijk te zien is dat Gerben de winnaar is, daar zou ik me echt beter door voelen”, is Ewan duidelijk.

Here’s another one. If anyone’s got photo of big G clearly beating me it would actually make me feel a bit better to be honest🙈 pic.twitter.com/Zko46pUQI6 — Caleb Ewan (@CalebEwan) March 5, 2023

Ewan werd direct na de finish nog tot winnaar uitgeroepen en zelfs geïnterviewd, maar de jury kwam – na het bestuderen van de finishfoto – terug op zijn eerdere inschatting en dus mocht de Belg Gerben Thijssen plaatsnemen op het hoogste schavotje. Ewan moest zo – niet voor het eerst dit seizoen – genoegen nemen met een tweede plaats.

Lees meer: Fotofinish: Gerben Thijssen toch winnaar GP Monseré na duel met Caleb Ewan

Lees meer: Gerben Thijssen vol ongeloof na GP Monseré: “Dacht dat ik tweede was”

Sam Welsford, die zelf als derde over de streep kwam in de GP Monseré, zit in het ‘kamp-Ewan’. “WTF, je hebt dit duidelijk gewonnen”, reageerde hij al via Twitter. En ook enkele ploeggenoten van Ewan hebben zich al uitgesproken. “De UCI zou dit opnieuw moeten bekijken”, schrijft Thomas De Gendt. Rüdiger Selig heeft dan weer een vraag voor de internationale wielerunie. “UCI, kunnen jullie mij dit uitleggen?”, laat hij weten op Instagram.