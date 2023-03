Jonas Rickaert maakt langverwachte rentree in Bredene Koksijde Classic

Een opvallende naam op de deelnemerslijst van de Bredene Koksijde Classic: Jonas Rickaert. De 29-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck sukkelde meer dan een jaar met een beknelde liesslagader, maar kan vrijdag eindelijk weer een rugnummer opspelden.

Rickaert ontpopte zich de laatste jaren tot een van de betere lead out-renners van het peloton, maar een beknelde liesslagader zorgde voor de nodige problemen. De Belg moest een groot deel van het voorbije wielerseizoen aan zich voorbij laten gaan en kwam dit seizoen ook nog niet in actie.

Rickaert moest zelfs twee keer onder het mes. De tweede operatie aan de liesslagader eind vorig jaar was een klap in het gezicht voor de coureur van Alpecin-Deceuninck. “Uit onderzoeken bleek dat er nog altijd een knik aanwezig was in mijn liesslagader. Toen moest ik kiezen tussen stoppen of opnieuw een operatie ondergaan. Op dat moment kies je gewoon voor je baan en accepteer je alle risico’s die daar bij komen kijken”, liet hij begin dit jaar weten aan Sporza.

Rickaert had een duidelijk doel: de renner wilde in maart of april weer zijn comeback maken. Aanstaande vrijdag is het dan zover: Rickaert maakt deel uit van de selectie van Alpecin-Deceuninck voor de Bredene Koksijde Classic. Hij zal aan de zijde koersen van Jakub Mareczko, Senne Leysen, Ayco Bastiaens, Jensen Plowright, Lionel Taminiaux en Edward Planckaert.

Dillier keert terug in Milaan-San Remo

Ook Silvan Dillier is weer in staat om een rugnummer op te spelden. De Zwitserse hardrijder moest wegens een breuk in de scaphoïd, ook wel het scheepsbotje genoemd, nog passen voor Parijs-Nice. Dillier is echter weer hersteld en zal zaterdag zijn opwachting maken in Milaan-San Remo.

