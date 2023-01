Adrien Petit breekt sleutelbeen bij val in Trofeo Alcúdia

Adrien Petit had zich het begin van zijn seizoen ongetwijfeld anders voorgesteld. De 32-jarige Fransman kwam in zijn eerste koers van het jaar, de Trofeo Ses Salines-Alcúdia, ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty op de teamsite.

De valpartij vond plaats aan de voet van de Coll de Sa Batalla, de zwaarste klim van de dag. Op dat moment was er nog een kleine veertig kilometer te rijden. Petit was niet de enige renner die onderuit schoof, maar hij leek wel het zwaarst gehavend. Hij greep gelijk naar zijn schouder, stapte af en werd afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar stelde men een sleutelbeenbreuk vast.

Petit had een belangrijke functie in de sprinttrein van Biniam Girmay. De Eritreeër eindigde, zonder de ervaren Fransman aan zijn zijde, als derde in de Trofeo Ses Salines-Alcúdia. Marijn van den Berg won de wedstrijd, Ethan Vernon werd tweede.