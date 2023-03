Voorbeschouwing Classic Brugge-De Panne 2023 – Bizar sterk sprintersveld

Woensdag wordt in West-Vlaanderen de Classic Brugge-De Panne gereden. Op de erelijst van de wedstrijd staan ontzettend veel sprinters van het hoogste niveau en dit jaar gaat daar ongetwijfeld eentje bijkomen. Het deelnemersveld is indrukwekkend met onder meer Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen. Het doet meer dan uitkijken naar de koers. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Classic Brugge-De Panne is bekend geworden onder de naam Driedaagse van De Panne-Koksijde. IJsboerke, dat met de gelijknamige profploeg dikwijls op hotel zat in De Panne tijdens de nabijgelegen Vierdaagse van Duinkerke, was een van de belangrijke sponsoren in het ontstaan van de koers. Samen met de Koninklijke Veloclub De Panne Sportief kwam in 1977 de eerste ‘Vierdaagse van De Panne’ tot stand.

Destijds ging het dus om vier ritten, maar niet veel later werd er door financiële problemen gekozen voor een driedaagse. Een naamsverandering volgde dan ook snel. Na heel wat veranderingen in de jaren 80, kwam er in de jaren 90 een duidelijker patroon in het rittenschema. De belangrijkste aanpassing: de ploegentijdrit verdween. Aangezien de koers werd georganiseerd in de week voor de Ronde van Vlaanderen, ging een van de ritten door de Vlaamse Ardennen. Verder kregen de renners op dag twee een sprintkans en op dag drie moesten ze tweemaal in actie komen. Eerst voor een sprintcriterium, daarna voor een tijdrit.

De plannen van de organisatoren moesten herzien worden toen steeds minder toppers de Driedaagse Brugge-De Panne zagen als de ideale voorbereiding voor de Ronde van Vlaanderen. Ook de gewijzigde kalender speelde daar een rol in. In 2018 werd er dan ook besloten om de koers om te dopen tot een eendagskoers. Uiteindelijk vonden ze dan ook een nieuwe datum: de woensdag na Milaan-San Remo. Wat hield de wedstrijd in? Een sprintkoers met een passage door de Moeren in de finale. Golazo is ondertussen ook deel van de organisatie, waardoor Brugge-De Panne in 2019 een WorldTour-koers werd.

Op de erelijst vinden we verschillende grote namen terug. Het opmerkelijkste op de lijst is zonder twijfel de vier overwinningen op een rij van Eric Vanderaerden. Dat deed hij van 1986 tot en met 1989. Een aantal jaar later, in 1993, won Vanderaerden voor de vijfde keer en daarmee is hij ook recordhouder. Verder kleuren renners als Sean Kelly, Frans Maassen, Michele Bartoli, Johan Museeuw, Peter Van Petegem en Alessandro Ballan de erelijst.

Laatste tien winnaars Classic Brugge-De Panne

2022: Tim Merlier

2021: Sam Bennett

2020: Yves Lampaert

2019: Dylan Groenewegen

2018: Elia Viviani

2017: Philippe Gilbert

2016: Lieuwe Westra

2015: Alexander Kristoff

2014: Guillaume Van Keirsbulck

2013: Sylvain Chavanel

Laatste editie

Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) en Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè) zorgden voor wat animo tijdens de koers vorig jaar. Het drietal werkte goed samen en reed een zevental minuten weg van het peloton. Quick-Step-Alpha Vinyl, BORA-hansgrohe en Alpecin-Fenix waren de ploegen die het tempo in het peloton bepaalden.

De laatste vluchter, Battaglin, werd gegrepen op 30 kilometer van de streep. In De Moeren werd er hard doorgereden, maar het peloton bleef wel bij elkaar. Een sprint in De Panne was dan ook onvermijdbaar. Olav Kooij ging vervolgens als eerste de sprint aan. De jongeling werd overvleugeld door Dylan Groenewegen en Tim Merlier, die naast elkaar op de finish af gingen. Een fotofinish moest uitsluitsel brengen en die wees Merlier aan als winnaar, al was het verschil nipt.

Uitslag Minerva Classic Brugge-De Panne 2022

1. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

2. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

3. Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic)

4. Max Walscheid (Cofidis)

5. Olav Kooij (Jumbo-Visma)

Wedstrijdverslag

Parcours

De Classic Brugge-De Panne is zonder twijfel een koers voor sprinters. Dat zie je ook aan het profiel van de wedstrijd, die is namelijk nagenoeg biljartvlak. Net zoals de vorige jaren zit de passage over de Kemmelberg er niet meer in. Het belangrijkste punt is ongetwijfeld de passage door de Moeren, waar de koers kan ontploffen.

Brugge is de startplaats woensdag. De renners starten in de West-Vlaamse stad voor een tocht van 212,9 kilometer. Een flinke afstand met andere woorden. In het eerste deel gaat het voornamelijk in zuidwestelijke richting. Dorpjes zoals Loppem, Eernegem, Zedelgem, Gistel, Middelkerke, Nieuwpoort en Pervijze krijgen hun passages mee, alvorens het plaatselijke rondje in en rond De Panne aan de beurt is.

Het lokale rondje is 48 kilometer, drie kilometer langer dan vorig jaar. De plaatselijke omloop moet 3,5 keer afgewerkt worden. Vanuit de aankomstlijn in De Panne gaat het langs onder andere Plopsaland richting Adinkerke en de gevreesde passage langs de poldervlakte van De Moeren. Daar kunnen de waaierspecialisten de koers openbreken. Dit is de plaats waar de sprinters attent moeten zijn.

Na De Moeren rijdt het peloton naar Veurne. Vervolgens gaan ze langs Oostduinkerke en Koksijde richting De Panne. De finish ligt in de Veurnestraat. Hier is een lange, brede aankomstlijn van 800 meter getrokken.



Woensdag 22 maart: Brugge – De Panne (212,9 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.15 uur

Favorieten

Het deelnemersveld van de Classic Brugge-De Panne is om van achterover te vallen. De beste sprinters ter wereld staan bijna allemaal aan de start. Het is dan ook niet makkelijk om een goede afweging te maken. Er is hoofdzakelijk gekeken naar de prestaties van de laatste weken, wat vanzelfsprekend een van de belangrijkste graadmeters is.

De eerste naam die we noemen is Fabio Jakobsen , de Europees kampioen wielrennen. De snelle man van Soudal Quick-Step won al tweemaal dit seizoen. Dat waren een rit in de Vuelta a San Juan en eentje in Tirreno-Adriatico. Toch lijkt Jakobsen nog niet 100% te zijn, in Tirreno-Adriatico kwam hij bijvoorbeeld slechts een keer in actie om te sprinten. Koersen als Brugge-De Panne zijn wel op het lijf geschreven van Jakobsen.

Wie wel kon overtuigen in de Italiaanse rittenkoers, is Jasper Philipsen . De Belgische Limburger won twee etappes. In het klassieke werk, de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, was Philipsen dan weer minder aanwezig. In Milaan-San Remo werd hij dan wel weer keurig vijftiende. Toch zien we de renner van Alpecin-Deceuninck als de absolute topfavoriet, aangezien hij duidelijk de snelste man was in Tirreno-Adriatico en dus over de beste vorm beschikt.

Sprinters zijn er de laatste tijd genoeg in België en Nederland. Het zorgt ervoor dat we veel renners van de Lage Landen benoemen. De volgde man is dan ook Dylan Groenewegen . De Amsterdammer komt uit voor Jayco AlUla en hij liet zijn ploeg dit seizoen al twee keer juichen. In Tirreno-Adriatico kwam hij Jakobsen en Philipsen tegen. Een tweede plaats in de slotrit naar San Benedetto del Tronto was zijn beste resultaat.

Olav Kooij doet ook mee in de Classic Brugge-De Panne. Het Jachtluipaard van Numansdorp heeft er al heel wat koersdagen opzitten dit seizoen. Begin maart kon hij in een van die koersdagen zijn handen in de lucht steken, want enkele dagen na de gewonnen ploegentijdrit won Kooij een massasprint in Parijs-Nice. Bijzonder knap van de 21-jarige sprinter, die deze winter duidelijk weer een aantal stappen heeft gezet. We zijn benieuwd wat Kooij zal doen in dit deelnemersveld. We weten dat het hem niet afschrikt, want vorig jaar schreef hij de Münsterland Giro, met een gelijkaardig sprintersveld, nog op zijn naam.

Bij zowel BORA-hansgrohe als Astana Qazaqstan rekenen ze op een Nederlandse lead-out. Danny van Poppel moet Sam Bennett naar de overwinning loodsen, Cees Bol moet dat op zijn beurt doen voor Mark Cavendish. Het eerste duo deed dat dit jaar één keer zeer goed, in de Vuelta a San Juan. Bennett won toen de eerste rit. Daarna waren het vooral ereplaatsen voor de snelle Ier. Cavendish kent een mindere start van het seizoen. De Brit reed maar een keer podium en lijkt nog snelheid tekort te komen. Met zijn klasse kan hij wel altijd verrassen in de Classic Brugge-De Panne.

Een verrassende naam in de massasprints dit jaar is Sam Welsford . De Australiër van Team DSM maakte samen met zijn ploeg indruk in Argentinië door twee etappes te winnen tegen de snelste mannen op aarde. Ook in het Vlaamse werk was Welsford al succesvol, hij zegevierde in de GP Criquielion. De 27-jarige sprinter reed in de Bredene Koksijde Classic vorige week ook nog een van de snelste sprints van alle renners, maar hij zat slecht gepositioneerd. Welsford, die toch nog derde werd, zal zich met andere woorden opnieuw willen bewijzen. Mocht Welsford toch een slechte dag hebben, is er ook nog Alberto Dainese bij Team DSM.

De winnaar van de Bredene Koksijde Classic was Gerben Thijssen . De 24-jarige sprinter klopte Pascal Ackermann op de lijn en hield ook zo Welsford achter zich. Een tweetal weken eerder schreef hij ook al de GP Monseré op zijn naam. Thijssen is gegroeid als renner sinds hij bij Intermarché-Circus-Wanty zit en is klaar voor nog grotere overwinningen. Caleb Ewan weet wat het is om te sprinten tegen Thijssen. De Pocket Rocket won in het begin van 2023 de Schwalbe Classic in eigen land, maar kon daarna niet meer zegevieren. In de UAE Tour en de GP Monseré, tegen Thijssen, kwam hij twee keer ontzettend dicht in de buurt, maar telkens stond een fotofinish hem in de weg. Ewan zal Lotto Dstny graag willen tonen dat hij nog steeds een van de snelste renners is door te winnen in de Classic Brugge-De Panne.

Pascal Ackermann en Juan Sebastián Molano zijn een zeer sterk duo. De snelle mannen van UAE Emirates kunnen beiden de sprint aantrekken en het afmaken. De Duister Ackermann deed dat niet na een impressionante lead-out van Molano in de Bredene Koksijde Classic. Laatstgenomede kon al juichen in de UAE Tour en schreef onlangs de GP de Denain op zijn naam. “Volgende keer mag Molano sprinten en dan doe ik de lead-out”, vertelde Ackermann vrijdag. Molano is met andere woorden de man om in de gaten te houden bij UAE Emirates.

De laatste sprinters die we zeer hoog zien eindigen zijn Fernando Gaviria en Arnaud Démare. Gaviria won, zoals een aantal mannen in dit lijstje, een etappe in de Vuelta a San Juan. Daarna kwam hij in Milaan-Turijn zeer dicht in de buurt van de overwinning, maar kon Arvid de Kleijn hem nog net afhouden. Démare kon nog niet juichen dit seizoen. De Fransman moet er nog inkomen, maar toonde vorig seizoen wel zeer veel mooie dingen. In totaal kon hij zeven keer winnen in 2022 en met drie ritten in de Giro d’Italia waren dat ook grote overwinningen. Qua vorm doet hij wel onder ten opzichte van mannen als Welsford en Thijssen.

Zoals we al zeiden, het deelnemersveld is echt ontzettend impressionant in de Classic Brugge-De Panne. Zo kunnen we geen sterren geven aan sterke sprinters als Jonathan Milan, Phil Bauhaus (beiden Bahrain Victorious), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), David Dekker (Arkéa Samsic), Simone Consonni, Max Walscheid (beiden Cofidis), Kristoffer Halvorsen, Søren Wærenskjold (beiden Uno-X), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Matteo Malucelli (Bingoal WB).

De verwachting is natuurlijk dat er in De Panne zal gesprint worden voor de zege. Mocht dat toch niet gebeuren, zien we ook nog een aantal favorieten. Zo heeft EF Education-EasyPost een sterke ploeg om de koers hard te maken met Alberto Bettiol, Stefan Bissegger en Jens Keukeleire aan de start. Ook Israel-Premier Tech met Sep Vanmarcke en TotalEnergies met Dries Van Gestel kunnen een zware koers gebruiken.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Fabio Jakobsen, Caleb Ewan

** Dylan Groenewegen, Olav Kooij, Sam Bennett

* Gerben Thijssen, Juan Sebastián Molano, Sam Welsford, Fernando Gaviria

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het zal woensdag een typische voorjaarsdag zijn. Dat betekent: temperaturen rond de 13 à 14 graden Celsius, hier en daar wat zon, toch kans op regen, maar vooral; wind. Er wordt namelijk door Weeronline 4 Beaufort voorspeld. De wind komt uit het zuidwesten.

De Classic Brugge-De Panne is live te volgen in België en Nederland. Sporza, op Eén, zal de koers uitzenden vanaf 14.30 uur. Eurosport 1 begint hun uitzending ook om 14.30 uur. Daarnaast kun je ook online via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ kijken. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.