Paul Martens wil bij Metec-Solarwatt het sportcoaching ontdekken: “Juist bij dit team”

Interview

Paul Martens zwaaide na de Giro d’Italia van dit jaar af als profrenner, maar hij bleef niet stilzitten. Hij richtte zich op het trainersvak en zodoende coachte hij de 25-jarige Jan Maas van het continentale Leopard naar WorldTour-team BikeExchange-Jayco. Komend jaar gaat hij aan de slag bij Metec-Solarwatt, waar hij de stiel verder wil leren van Adri van Houwelingen. Een bewuste keuze. “Ik maak me het hiermee niet makkelijker”, vertelt de 38-jarige Duitser aan WielerFlits.

De wens om als trainer in het wielrennen aan de slag te gaan, speelt al jarenlang voor de in Nederland wonende Martens. “Ik loop al met dat idee van bij de beloften”, vertelt hij. “In Duitsland zat ik destijds op een sportinternaat. De trainer was daar iedere dag aanwezig. Hij keek hoe je ’s ochtends binnenkwam. Als je geen motivatie voor de dag had, dan ging hij even met je zitten om te vragen wat er was en pepte hij je daarna op om toch het maximale uit die dag te halen. Maar het trainersvak is de laatste jaren wel veranderd.”

“Alle kennis bundelt zich nu samen, en trainers kijken vooral naar hoe ze een specifiek lichaam het sterkst kunnen maken”, legt de ex-renner van Jumbo-Visma uit. “Maar dat sluit niet per se aan bij mijn visie op het trainerschap. Ik heb me een tijd lang verdiept in die materie. Binnen mijn eigen trainingen werd ik daar onzeker van. Ik was constant alles aan een soort benchmark aan het vergelijken. De nieuwe methode maakte mij als renner niet beter. Het navolgen van wat er in een boek geschreven werd, liet die twijfel verder groeien. Het geloof was er niet volledig. Bij mijzelf was een andere aanpak nodig dan bij anderen.”

Visie van Paul Martens, de trainer

Martens dacht in het begin namelijk dat deze manier van aanpak in zijn totaal niet werkte. “Later ben ik daarop teruggekomen. De laatste jaren heb ik natuurlijk in een ploeg gezeten met veel toprenners, waar ik wel heel duidelijk kon zien dat het werkt. En vooral: die renners hadden er ook baat bij, aan de structuur en de uitleg. Heel veel van die fysiologische kennis is noodzakelijk, maar anderzijds zou ik veel liever een vertaalslag maken in de praktijk. Dat doe ik liever dan dat ik een trainingsschema opstel dat tot op de seconde precies aangeeft hoe veel je op bepaalde vlakken moet trainen. Ik ben meer voor de menselijkere aanpak.”

Dat uitte zich de laatste jaren al tijdens zijn loopbaan. Martens was bij Jumbo-Visma eigenlijk een renner/coach. “Van nature heb ik een brede focus. Ik zie om me heen wat er gebeurt. Betrokkenheid vind ik een fijn gevoel, dat geeft me energie. Daarom zocht ik die situaties vaak op. Misschien niet zo zeer vanuit een coachende rol, maar meer vanuit een adviserend perspectief. Af en toe schoot ik daar ook weleens te ver mee door”, lacht hij dan. “Ik heb een jonge renner nooit gevraagd: ‘Wil je dit eigenlijk wel weten?’. Er waren zeker ook momenten bij waarop ik jongens voor hun hoofd heb gestoten. Maar het was met de beste intenties.”

De ervaren Duitser wil in zijn trainersloopbaan jonge renners ook alvast voorbereiden op het leven na het profbestaan. “Vaak is het in de U23-periode zo dat de stip op de horizon aan het einde van die vier jaar ligt, omdat renners tegen die tijd een contract getekend moeten hebben bij een profploeg. Er is dan nog druk om iets naast het wielrennen te doen. Teken je vervolgens bij een WorldTour-ploeg, dan is die focus vrij snel weg. Dat spiegel ik op mezelf. In mijn twee jaar bij Skil-Shimano volgde ik nog een online sportmanagement-studie. Ik tekende daarna bij Rabobank, klapte in mijn handen en dacht: ‘Oké, nu zijn we vertrokken’.”

“Uiteindelijk ben ik zestien jaar prof geweest en kwam dat allemaal goed”, gaat hij verder. “Maar er zijn ook genoeg renners die na twee jaar al afzwaaien. Ikzelf had ook nog best veel zaken kunnen oppakken naast het wielrennen. Geen master-studie, maar bijvoorbeeld wel workshops communicatievaardigheden, of zoiets op financieel vlak. Veel renners geven veel geld uit aan boekhouders en managers. Investeer je de eerste jaren van je carrière op die gebieden, dan kun je in de jaren erna veel geld besparen óf na je carrière in die business aan het werk. Verreweg de meesten zullen na hun loopbaan gewoon nog moeten werken.”

Op ontdekkingstocht bij Metec-Solarwatt

Martens gaat nu zelf bij Metec-Solarwatt investeren in zijn toekomst. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Ik belde als eerste, niet andersom”, openbaart hij. “Zonder anderen in Nederland te kort te willen doen: voor mij is Metec-Solarwatt na Jumbo-Visma Development de tweede ploeg in deze leeftijdscategorie. Ik heb gekeken naar waar ik het meest zou kunnen groeien. Ik stelde vast dat ik dat zou doen in een nieuwe omgeving. Bij Jumbo-Visma had ik ook heel veel kunnen leren. Maar wel van mensen die ik al jaren ken. Nu zat ik met Michel Megens om de tafel, en dat is toch volledig nieuw als dat het met Merijn Zeeman was geweest.”

Wat ook meespeelt in de keuze van Martens, is zijn privéleven. “Ik weeg mijn ambitie af met mijn thuissituatie. Ik wil daarom nu nog geen voltijdsfunctie aannemen, met daarnaast een studie”, legt hij uit. “Mijn familie is belangrijk. Ik kan wel een coach voor anderen zijn, maar ik ben ook vader en echtgenoot. Dat wil ik ook goed doen. Wat ook een keuze was om niet al voltijds ploegleider te zijn, is het organisatorische aspect. Dat neemt eigenlijk het grootste deel van die functie in. Ik vind dat onderdeel niet per se leuk. Bij Metec-Solarwatt gebeurt dat op een kleinschaligere manier, waardoor ik het goed onder de knie kan krijgen.”

Martens kijkt vooral uit naar het samenwerken met de jonge groep bij Megens en co, die volgend jaar bestaat uit twaalf beloften en vier eliterenners. Daarnaast was de aanwezigheid van ploegleider Adri van Houwelingen belangrijk. “Hij stond bij Rabobank altijd bekend als de organisator. Alles was bij hem tot in de puntjes goed geregeld”, legt de Duitser uit. “Zo wist ik hoe Metec-Solarwatt is opgesteld. Ik heb ook een soort structuur nodig en bij Adri is die basis heel erg goed. Ik weet hoe het leven er in het peloton aan toe gaat, maar vanuit de auto kan het heel anders zijn. Dan is het fijn dat ik met Adri kan meekijken en kan leren.”

Zich verdiepen in de renners waarmee hij gaat werken, deed de coach nog niet. “Bij de eerste teammeeting in Tiel wil ik eigenlijk niet weten wie, wie is. Dan heb ik geen enkele stempel van iemand”, stelt Martens. “Ik kan nu met een open vizier kijken. Dat is fair naar hen en het belemmert mij niet in het kijken naar wat er echt gebeurt. Mijn belangrijkste werk is straks om aan de renners te laten zien wat hun mogelijkheden zijn binnen de koersen die ze rijden. Het mooiste zou zijn als ze op die leeftijd beslissingen voor elkaar nemen. Om zo als team de hoogst mogelijke uitslag te halen.”

“Maar iedereen wil naar de profs, dus dat maakt het voor mij als coach best moeilijk. Het belangrijkste is dat een renner aan het eind van het jaar nog altijd achter zijn eigen keuzes – in en buiten de koers – staat, dan ben ik een tevreden coach.”