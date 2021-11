Jan Maas tekent profcontract bij BikeExchange-Jayco

Jan Maas maakt komend jaar zijn profdebuut en hij doet dat meteen bij een WorldTour-ploeg. Diverse bronnen bevestigen aan WielerFlits dat het om een contract voor één jaar gaat bij BikeExchange-Jayco. Na Sebastian Langeveld, Jens Mouris en Pieter Weening is de renner van Leopard de vierde Nederlander ooit in dienst van de Australische formatie.

De 25-jarige klimmer uit het Noord-Brabantse Huijbergen had over interesse aanvankelijk niets te klagen, maar een mondeling akkoord met Caja Rural-Seguros RGA werd niet omgezet in een contractueel aanbod. De deal ketste af een aantal dagen na het EK op de weg. Een zware week voor Maas, want hij miste dat EK – opgeroepen als vervanger van Dylan van Baarle – door een valspositieve coronatest. Een dikke week daarna moest hij ook nog eens in een goede uitgangspositie voor eindwinst na een val opgeven in de Tour de Bretagne.

Vital Concept-B&B Hotels en LottoNL-Jumbo

Maar: eind goed, al goed, want Maas heeft nu zijn gedroomde transfer te pakken. Hij jaagt namelijk reeds een aantal jaar een profcarrière na. Het zure voor hem is dat de Noord-Brabander al prof had kunnen zijn. In 2018 lag er een tweejarig contract bij Vital Concept-B&B Hotels klaar. Als stagiair van LottoNL-Jumbo, wachtte hij daar eerst zijn kans af. De Franse equipe trok daarop de aanbieding in en vanuit de Nederlandse ploeg kwam er geen contract, ondanks dat het er goed uit leek te zien. “Tot op de dag van vandaag heb ik daar spijt van”, vertelde hij onlangs.

“Tegen alle jonge gasten bij Leopard zeg ik ook: ‘Als de kans zich voordoet, gelijk tekenen’. Oók als ze nog een jaar bij de beloften willen rijpen. Ik vertel dan altijd mijn verhaal als voorbeeld”, zei Maas, die sinds dit jaar samenwerkt met ex-prof Paul Martens als trainer. In het uitgebreide interview met WielerFlits gaf hij aan dat als hij na dit goede jaar niet slaagde in zijn jacht op een profcontract, dat hij het wielrennen voor gezien zou houden. Dat is dus niet nodig, want bij BikeExchange-Jayco komt de ex-SEG Racing Academy-renner zelfs meteen in de WorldTour uit.