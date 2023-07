Merijn Zeeman: “Voorjaar is nog altijd te combineren met de Tour”

Interview

Het is een vraag waar ze bij de ploeg van Tadej Pogačar in deze dagen enigszins kribbig van worden. Of een sterk voorjaar nog te combineren valt met een klassement in de Tour de France? Hoofdcoach Merijn Zeeman van Jumbo-Visma gelooft van wel.

“Hebben jullie niet genoten van de aanvallen van Tadej Pogačar op de Poggio, Oude Kwaremont, Keutenberg en Muur van Huy? Of zijn jullie dat nu al vergeten? Willen jullie liever een wielrenner die zich alleen op de Tour richt?”, teammanager Mauro Gianetti irriteert zich enigszins wanneer er vragen komen of zijn kopman zich niet nog meer moeten richten op de Tour de France en in het voorjaar gas terug moet nemen.

Bij UAE Emirates wijzen ze vooral naar de polsbreuk die Pogačar opliep in Luik-Bastenaken-Luik waardoor hij niet tijd genoeg heeft gehad om een solide basis te creëren om drie weken in de Tour de France op het allerhoogste niveau te presteren.

Het verschil in de aanpak richting de Tour de France tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar is groot. Waar de Deen bijvoorbeeld dit jaar al drie hoogtestages achter de rug heeft, kende de Sloveen slechts een trainingskamp op Sierra Nevada waar hij voorzichtig na zijn polsbreuk zijn eerste tochten op de fiets weer maakte.

Waar Pogačar voor 1 mei al twaalf overwinningen op zijn naam had staat, daar stond toen de zegeteller van Vingegaard op acht. De klassiekers liet de kopman Jumbo-Visma helemaal aan zich voorbij gaan, terwijl Pogačar en vijf keer top-vier reed waaronder overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl.

“Toch denk dat ik een voorjaar met klassiekers goed te combineren is met een klassement in de Tour de France”, geeft Zeeman aan. “Het hangt er natuurlijk wel af of je daar op niveau wilt presteren tot de Ronde van Vlaanderen of tot Luik-Bastenaken-Luik. Als je maar vervolgens een lange periode hebt om specifiek toe te werken naar een grote ronde. Dan zou de deelname aan een aantal klassiekers wel moeten kunnen.”

Jonas Vingegaard moest in Parijs-Nice duidelijk het hoofd buigen voor Tadej Pogačar. In maart verloor hij 1’39 op de Sloveen.

“Iedereen weet dat er in de aanloop naar Parijs-Nice bij Jonas wat privézaken speelden die hem hebben teruggeworpen. In de Ronde van Baskenland was hij vervolgens al heel goed en wist hij naast de eindoverwinningen ook drie ritzeges te boeken. Daar heeft hij echt indruk gemaakt op een parcours dat niet eens voor hem geschikt was. Die lijn heeft hij vervolgens in de trainingen doorgetrokken waardoor hij in topvorm in Bilbao aan de Tour-start is gekomen.”

Waar Pogačar dit jaar maar een hoogtestage heeft gedaan, had Vingegaard er al drie opzitten richting de Tour de France.

“Ook voor Jonas was het eerste deel van het seizoen met Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland een doel. Die periode hebben we ook op hoogte voorbereid. Na het Baskenland hadden we uit het verleden niet zo’n goede ervaring voor hem met de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarom hebben we voor dit jaar gekozen om de Ardennen-klassiekers uit zijn programma te halen. Om hem niet onnodig wedstrijden te laten rijden, waar we ook geen directe kansen voor hem zagen.”

“Dat gaf wat meer ademruimte om meer verkenningen van Tourriten te doen en ook wat meer basiswerk te doen. Daar horen ook hoogtestages bij. Dat is voor het effect op hoogte maar ook om met het team drie weken op pad te zijn met je ploeggenoten en goed verzorgd te worden en goed te kunnen trainen. Dat is een lange voorbereidingsaanpak waar wij in geloven.”

Is jullie sleutel van succes het in perfectie toewerken naar de Tour de France?

“Dat pakt nu inderdaad twee jaar goed uit. Die voorbereiding is een onderdeel van onze manier van werken. Het is lovenswaardig hoeveel Jonas en die andere jongens ervoor over hebben om op hun beste niveau te komen. Er wordt best veel van hen gevraagd. Ze zijn lang van huis en het zijn zeker geen makkelijke kampen. Er wordt iedere dag gewerkt. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Tim Heemskerk, de trainer van Jonas Vingegaard, en de performance-staf heeft dit heel zorgvuldig gepland. Er is dit hele seizoen door iedereen hard gewerkt.”

Mogen we dan ook zeggen dat dit succes van Jonas Vingegaard ook voor een deel is toe te schrijven op de planning en de werkwijze van de ploeg?

“Het is inderdaad binnen de ploeg een heel intensief proces van evalueren en plannen dat wij steeds in september en oktober doen. Het goede is dat we daar heel kritisch zijn op elkaar en op onze plannen. Daarmee lessen trekken die we het jaar erna kunnen gebruiken. Die werkwijze heeft heel goed gewerkt.”

En jullie hebben gelijk gekregen dat Jonas Vingegaard ook zonder Primoz Roglic de Tour de France kan winnen.

“Laat ik het zo stellen: een ploeg met Primoz is altijd beter dan een ploeg zonder Primoz. Om met Primoz naar de Giro d’Italia te gaan en met Jonas naar de Tour de France is een planningskeuze die we samen hebben gemaakt. De Giro is een fantastische wedstrijd.”

“Ik las nu ook een interview Pogačar waarin hij zegt dat hij ook ooit de Giro wil rijden. Als je in Tour bent gaat het altijd over de Tour, maar de Giro is eveneens een schitterende wedstrijd. In één ding geloof ik echter niet: je kunt tegenwoordig niet meer in zowel de Giro als in de Tour een kort klassement rijden. Die dubbel is in mijn mogen in het moderne wielrennen onmogelijk.”