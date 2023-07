Tadej Pogacar emotioneel en realistisch: “Misschien was mijn vorm niet perfect”

Daags na zijn ineenstorting in de bergetappe naar Courchevel kwamen veel renners Tadej Pogačar opzoeken in het peloton. “Het was redelijk emotioneel in de eerste kilometers, want veel collega’s kwamen naar mij toe en zeiden iets tegen mij. Ik wil hen heel erg bedanken, omdat ze mij opgevrolijkt hebben”, reageerde de Sloveen na afloop van de rit naar Bourg-en-Bresse.

“Voor de rest heb ik wat kunnen herstellen tijdens de rit”, aldus Pogačar, die toch nog terugkwam op zijn inzinking. “Ik was extreem teleurgesteld. Wie zou dat niet zijn? Ik heb er geen uitleg voor wat er is gebeurd. Er is geen echte verklaring. Ik mag al blij zijn dat ik na mijn polsblessure de Tour gehaald heb zonder heel veel training.”

“In het begin was ik optimistisch, omdat ik mij in de eerste twee weken goed voelde. Maar misschien was mijn vorm niet perfect voor deze Tour”, geeft hij toe. “Ik ben blij om er nog te zijn en tweede te staan in het klassement. Als je naar het hele plaatje kijkt, is onze Tour heel goed. We hebben het geel een paar dagen gedragen, twee etappes gewonnen en misschien staan we met twee man op het podium in Parijs.”

Want achter Pogačar bezet Adam Yates de derde plaats in het klassement, weliswaar op bijna elf minuten van gele trui Jonas Vingegaard. “We hebben een geweldige ploeg en we gaan vechten tot het einde om nog een rit te winnen en de tweede en derde plaats in het klassement te behouden”, kijkt Pogačar vooruit naar de laatste etappes.