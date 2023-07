Ervaringsdeskundigen: “Misschien is het ook tijd voor Tadej Pogacar om te kiezen”

Interview

Tadej Pogacar kreeg woensdag een enorme dreun te verwerken op de Col de la Loze. “I’m gone. I’m dead”, waren de twee korte, veelzeggende zinnen die het Sloveense wonderkind via de teamradio sprak toen hij moest lossen. Jumbo-Visma is er opnieuw in geslaagd om de tweevoudig Tourwinnaar te verslaan. Toeval of niet: juist in de twee jaren dat de ster van UAE Emirates ook een volgepropt klassiek voorjaar reed. WielerFlits vroeg Dirk Demol en Adrie van der Poel naar hun gedachten hierover.

Beide oud-profs zijn in de Tour aan het werk. Demol als ploegleider bij Israel-Premier Tech, Van der Poel rijdt de gasten rond van Alpecin-Deceuninck. Voor de Belg kwam de inzinking van Pogacar op de Col de la Loze niet helemaal als een verrassing. “De Tour is zo zwaar tegenwoordig. Ook is het niveau zo hoog, dat je echt naar de Tour moet toewerken. Maar óók in de klassiekers is het niveau zo hoog. Ik heb Pogacar al bezig gezien in Jaén en Ruta del Sol. Daar was hij eigenlijk al echt top. En hij wint de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, hè.”

Er is de verzachtende omstandigheid van de polsbreuk eind april, maar Demol beaamt dat het geen toeval lijkt dat hij twee keer als tweede in de Tour eindigt nadat hij een voorjaar reed. “Pogacar is en blijf in mijn ogen intrinsiek de coureur met de meeste klasse van dit moment. Maar ik denk wel dat het moeilijker is om absoluut in topvorm tijdens de Tour te zijn, als je ook de klassiekers op een hoog niveau wilt rijden. Dat bewijs ligt er nu. 95% is niet meer goed genoeg. Je moet 100% zijn, zeker als je ziet wat voor een niveau Vingegaard haalt. Stof tot nadenken.”

Pogacar is zo extreem veelzijdig, dat juist dat hem weleens parten kan spelen in de toekomst. “Zoals ik het zie, is hij de enige renner die elke koers op de kalender kan winnen. Geef hem drie kansen in Parijs-Roubaix en hij gaat al een keer gewonnen hebben. Hij is een volbloedpaard dat er altijd voor gaat. Ik zou hem adviseren om eens goed te praten en alles te analyseren met zijn ploeg. Hij heeft al zo veel succes gehad. Vooral de manier waarop hij de Oude Kwaremont opreed in de Ronde, dat was impressionant. Ik zat in de wagen met open mond te kijken. Dat was ongelooflijk. UAE Emirates moet goed naar hem luisteren wat Pogacar in de toekomst wil.”

Keuzes en Allan Peiper

Adrie van der Poel – die in eigen naam spreekt – gaat mee in de lezing van Demol. “Misschien is het voor Pogacar tijd om een keuze te maken. Als ik puur naar hem kijk, dan is hij een geweldige meerwaarde in de klassiekers. In allemaal, trouwens. Het zou zonde zijn als hij een keuze mocht maken: Tirreno-Adriatico rijden, de Ronde van het Baskenland, hoogtestage, daarna het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland en vervolgens de Tour. Ik denk dat er nog een tussenoplossing is, door zijn manier van koersen aan te passen. Alles wat hij gewonnen heeft in het voorjaar, was via een lange solo.”

“Ik denk dat Vini deze Tour misschien net iets beter is”, vindt Van der Poel over Vingegaard. “Maar dat komt ook voor een heel groot stuk door – zoals ik dat hier hoor en ook in de media wel lees – dat het toch kantje boord is geweest voor Pogacar om in de Tour te geraken. Met toch enige twijfel. Ik zou in zijn positie nooit hebben meegesprint voor de bonificatieseconden onderweg en aan de finish. Maar wel gokken op die ene superdag die er dan komt en van daaruit kijken. De basis is door die polsblessure smaller geweest. Dan moet je juist slimmer omgaan met de krachten die je hebt.”

Daarin ziet Van der Poel ook een aanwijsbare reden. “Ik denk dat het gemis van Allan Peiper ook een zeer grote rol speelt. En dat is gek, want bij een ploeg als UAE Emirates zal het er ook niet op aankomen dat ze het salaris van Allan niet kunnen betalen. Ik ken hem als een heel rustig persoon en zeer professioneel. Hij heeft een duidelijke visie, dat zag je al terug in de tijd dat ik nog met Allan koerste. Hij zit nu bij Jayco-AlUla en dat vind ik raar, ook al kunnen we niet binnenskamers kijken bij UAE Emirates. Maar als Pogacar erop had gestaan, dan komt Peiper natuurlijk wél.”

De verstoorde voorbereiding ten opzichte van de uitgekiende preparatie van Jumbo-Visma, het gemis van Peiper én het drukke voorjaar is voor Van der Poel de optelsom van de inzinking van woensdag. “Als je ziet dat een ploeg zich echt specialiseert met allemaal goede renners die ze door financiële middelen overal vandaan kunnen halen, dan moet je als Pogacar zijnde misschien wel kiezen. Persoonlijk zie ik hem graag koersen. Pogacar is een heel goede ambassadeur voor de wielersport. Ik zou het een gemis vinden als hij geen klassiekers meer doet in functie van de Tour.”

