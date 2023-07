Euforie bij Jumbo-Visma: “Dit was de dag waarop we Pogacar konden kraken”

Video

Na de zeventiende etappe van de Tour de France staat Jonas Vingegaard wel heel royaal in het geel. De Deen reed zijn voornaamste rivaal Tadej Pogačar op meer dan zeven minuten, waardoor het nu bijna niet meer mis lijkt te kunnen gaan voor de kopman van Jumbo-Visma. “Toen Pogačar moest lossen, was dat voor ons het moment om ervoor te gaan om een zo groot mogelijke slag te slaan”, zegt Grischa Niermann in gesprek met WielerFlits.

“Dit was de dag waarvan we dachten: hier kunnen we Pogačar kraken. Dat is ook gebeurd. Ik moet nog even bijkomen, want het was volledige chaos op de laatste klim. Niet leuk, maar we zijn binnen en de gele trui zit heel stevig om de schouders van Jonas. Er kan van alles gebeuren, maar Parijs is nu wel heel dichtbij.

Nog voordat Jonas ging, zag ik dat Pogačar zijn shirt helemaal open had. Ik zei tegen die mannen: ‘kijk eens om, volgens mij is hij niet goed meer’. Toen Pogačar moest lossen, was dat voor ons het moment om ervoor te gaan om een zo groot mogelijke slag te slaan. We hebben nog geprobeerd om die mannen van voren te laten wachten om met Jonas nog voor de ritzege te gaan, maar dat was iets te veel van het goede. Felix Gall heeft verdiend gewonnen.”

Over het incidentje op de Col de la Loze, waarbij Kelderman en Vingegaard even werden opgehouden, zegt Niermann nog het volgende: “We zagen allemaal motoren en auto’s stilstaan, we zijn bij mensen over de voeten gereden; ja, het was zo druk, dat kan gewoon niet…”

“In de eerste plaats wil ik zeggen dat het een prachtprestatie was van de hele ploeg. Alle acht de jongens hebben geweldig gereden”, voegt Arthur van Dongen daar nog aan toe. “Wat mij nog meer opvalt is dat Jonas van de klassementsrenners die samen aan de slotklim begonnen, duidelijk de sterkste was.”

“Dit is supermooi. We hebben allemaal gezien dat Pogačar goed kan terugvechten, maar vandaag is het verschil duidelijk en kunnen we met een gerust hart naar Parijs, dat is fijn en die opluchting is er”, aldus Van Dongen.